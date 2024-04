La France a fait le choix stratégique de renforcer ses liens économiques avec le Maroc (M. Le Maire)

Rabat – La France a fait le choix stratégique de renforcer ses liens économiques avec le Maroc dans le contexte des évolutions mondiales post-Covid, notamment sur le plan géopolitique et la réorganisation des chaînes de valeur, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre français de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire.

S’exprimant à l’ouverture de la Rencontre économique Maroc-France, M. Le Maire a exprimé la volonté de son pays de coopérer avec le Royaume du Maroc dans divers domaines, particulièrement celui des énergies propres notamment solaire, éolienne et de l’hydrogène vert.

Il a également fait part du souhait de la France de collaborer avec le Maroc dans le développement des infrastructures de transport énergétique et dans la production de l’énergie nucléaire mais aussi d’élargir davantage la coopération entre les deux pays dans les secteurs ferroviaire, aéronautique et automobile.

Pour sa part, le président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin, a relevé que la rencontre économique Maroc-France revêt une importance capitale et s’inscrit dans le renouvellement des relations économiques entre les deux pays, ajoutant que ses entretiens avec son homologue marocain ont constitué une opportunité pour souligner l’importance cruciale de la diplomatie économique.

Conscients de la puissance et du rôle central que le Maroc occupe désormais en tant que hub vers l’Afrique, le président du MEDEF a émis le voeu de voir les entreprises marocaines continuer à travailler avec les entreprises françaises, dans une perspective de bénéfices mutuels.

Organisée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF sous le thème “Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales”, cette rencontre a réuni plus de 500 leaders économiques marocains et français.