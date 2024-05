LBC/FT: Le Maroc parachève la mise en conformité de son dispositif national avec les normes internationales (ANRF)

mercredi, 22 mai, 2024 à 19:07

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) s’emploie à promouvoir le lexique de la langue arabe et son utilisation dans les domaines de l’éducation et de la formation des arabophones et des non arabophones, à travers l’édition de dictionnaires spécialisés et diversifiés et l’accompagnement des chercheurs dans ce domaine, a affirmé, mercredi à Rabat, son directeur général, Salem bin Mohamed Al-Malik.