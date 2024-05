Leipzig : Le renforcement de la coopération dans le transport et la logistique au centre d’entretiens maroco-turcs

jeudi, 23 mai, 2024 à 11:17

Leipzig – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a eu, mercredi à Leipzig (Allemagne), un entretien avec le ministre turc des Transports et de l’Infrastructure, Abdulkadir Uraloglu, axé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur du transport et de la logistique.

Lors de cette rencontre, tenue en marge des travaux du Sommet 2024 du Forum International des Transports (FIT), les deux parties ont salué l’excellence des relations qui lient le Maroc et la Turquie dans les domaines du transport et de la logistique, exprimant leur volonté de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans ce secteur.

Dans le domaine du transport maritime, le ministre turc a présenté la riche expérience de son pays dans le domaine portuaire et de développement de la flotte maritime commerciale, exprimant la disposition de la Turquie à mettre cette expérience à la disposition du Maroc pour son projet ambitieux de développement de sa flotte maritime nationale, qui s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI.

Concernant le transport routier, M. Abdeljalil a exprimé la volonté du Maroc de bénéficier de l’expérience de la Turquie dans la mise en place du tachygraphe numérique au niveau du transport de marchandises et de voyageurs. A cet égard, M. Uraloglu a présenté l’excellente expérience de son pays dans ce domaine et la disposition de la partie turque de la mettre à disposition du Maroc.

Au sujet de la sécurité routière, les deux ministres se sont mis d’accord sur un échange d’expériences et d’expertises dans ce domaine.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a adressé une invitation à son homologue turc pour prendre part à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.

Une délégation marocaine de haut niveau, conduite par M. Abdeljalil, prend part aux travaux du Sommet 2024 du FIT, qui se tient du 22 au 24 mai courant à Leipzig sous le thème “Rendre les transports plus écologiques: Restons concentrés en temps de crise”.

La délégation marocaine composée de représentants du ministère du Transport et de la Logistique et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés, participe aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences de cet événement, plus grand rassemblement mondial des ministres des transports et premier événement sur la politique des transports à l’échelle internationale.