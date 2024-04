Les perspectives de coopération entrepreneuriale entre le Maroc et l’Espagne sont prometteuses (Responsable andalou)

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:50

Madrid – Le conseiller (ministre régional) de la Présidence du gouvernement andalou, chargé de l’Intérieur, du Dialogue social et de la Simplification administrative, Antonio Sanz, a qualifié, jeudi, de «prometteuses» les perspectives de coopération pour consolider davantage les liens entrepreneuriaux entre le Maroc et l’Espagne.

Les perspectives de coopération entre le tissu entrepreneurial marocain et espagnol sont ambitieuses, notamment en matière de tourisme en raison du patrimoine culturel et civilisationnel partagé par les deux pays, a affirmé M. Sanz lors d’un débat au Parlement régional andalou, mettant l’accent sur la profondeur des relations unissant le Royaume et l’Andalousie, notamment en matière économique.

«Le Maroc est la deuxième destination de nos exportations après les États-Unis et la première en Afrique», a relevé le responsable andalou, se félicitant du nombre croissant des entreprises andalouses établies dans le Royaume.

«Les entreprises andalouses ayant des activités au Maroc ont également une projection vers le continent africain, où le Maroc est en pleine expansion», a fait observer M. Sanz.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de préserver le bon voisinage et entretenir de bonnes relations avec le Maroc.

Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ne cessent d’augmenter, a-t-il précisé, rappelant que le Royaume se consolide de plus en plus comme le premier partenaire commercial de l’Espagne.