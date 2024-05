Banjul : Le Sommet de l’OCI salue le rôle de SM le Roi dans le soutien à la cause palestinienne et la protection des sacralités islamiques à Al Qods

dimanche, 5 mai, 2024 à 14:58

Banjul – La 15-ème Conférence au sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenue les 4 et 5 mai à Banjul, en Gambie, a salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien de la cause palestinienne et la protection des sacralités islamiques à Al Qods Acharif.

Le Sommet de l’OCI salue les efforts constants déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour protéger les sacralités islamiques à Al Qods Acharif et faire face aux mesures prises par les autorités de l’occupation israéliennes en vue de la judaïsation de la Ville Sainte, souligne la résolution relative à la Palestine et à Al Qods Acharif, adoptée par le Sommet.

La 15-ème Conférence au sommet de l’OCI a également salué le rôle notable que joue l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, relevant du Comité Al Qods, pour la réalisation de projets de développement et d’initiatives au profit des habitants Maqdissis et en soutien à la résistance de la Ville Sainte.