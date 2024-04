Maroc-France: Mme Fettah plaide pour de nouvelles collaborations tournées vers l’avenir

vendredi, 26 avril, 2024 à 23:44

Rabat – Le Maroc et la France peuvent envisager de nouvelles collaborations sur des initiatives économiques tournées vers l’avenir et répondant aux enjeux mondiaux actuels, a souligné vendredi à Rabat la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

S’exprimant lors de l’ouverture de la Rencontre économique Maroc-France, Mme Fettah a cité comme initiative plus particulièrement le développement des énergies renouvelables, un domaine où le Maroc a réalisé des avancées significatives, notamment dans le solaire et l’éolien.

Dans ce sillage, elle a relevé que la France, pionnière dans les technologies vertes, peut apporter son expertise pour renforcer ces efforts, notant que le domaine de la transformation digitale offre des opportunités pour la création de startups et l’innovation, permettant aux deux pays d’oeuvrer ensemble afin de stimuler l’économie numérique.

“La mobilité durable est un autre secteur où nos visions se rejoignent, avec des initiatives communes pour promouvoir des transports respectueux de l’environnement et réduire notre empreinte carbone”, a affirmé la ministre, soulignant que ces collaborations pourraient non seulement contribuer à la croissance économique des deux pays, mais également avoir un impact positif sur l’Afrique et le reste du monde.

Face à des défis mondiaux, comme la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique ou la mobilité durable, “notre capacité à les surmonter dépendra également du niveau de collaboration et du renouveau de notre partenariat commun sur des bases rénovées, équilibrées et mutuellement bénéfiques”, a-t-elle soutenu.

De son côté, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a souligné l’importance de mettre en place de nouveaux fondements pour renforcer les relations économiques entre le Maroc et la France, dans le cadre d’un partenariat mutuellement bénéfique.

Il a, en outre, mis l’accent sur la mobilisation du secteur privé marocain, mais aussi celle des compétences et entrepreneurs marocains établis en France pour accompagner l’essor majeur de l’économie marocaine, en accélérant la cadence de l’investissement sur l’ensemble du territoire national et en tissant de nouveaux partenariats solides, fiables et “gagnant-gagnant”.

Par ailleurs, M. Alj a indiqué que cette rencontre économique est une occasion propice pour des échanges francs et pragmatiques autour des challenges à relever ensemble et des réponses et solutions à formuler, tout en capitalisant sur tout ce qui a été déjà réalisé.

Organisée par la CGEM et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) sous le thème “Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales”, cette rencontre a réuni plus de 500 leaders économiques marocains et français. Elle a été notamment marquée par la participation du ministre français de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et du président du MEDEF, Patrick Martin.