Sûreté radiologique : L’AMSSNuR et l’AIEA lancent un programme de formation régional exhaustif

mardi, 7 mai, 2024 à 19:27

Rabat – L’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) et l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), ont inauguré, lundi à Rabat, un programme de formation régional exhaustif sur la sûreté radiologique et la sécurité des matières radioactives.

Ce programme s’inscrit dans le cadre des arrangements pratiques signés en septembre 2023 par le Directeur général de l’AMSSNuR, Saïd Mouline et la Directrice générale adjointe de l’AIEA, Lydie Evrard, indique-t-on dans un communiqué.

D’une durée de six semaines (du 6 mai au 14 juin), cette formation est spécialement conçue pour renforcer les capacités des nouveaux régulateurs africains afin d’assurer un contrôle réglementaire efficace et efficient de la sûreté radiologique et de la sécurité des matières radioactives, précise le communiqué de l’AMSSNuR.

Il réunit des participants issus de diverses nations africaines, témoignant de son envergure continentale, avec des participants du Bénin, du Burundi, du Congo, de la Côte d’Ivoire, des Comores, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, du Gabon, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Maroc.

Le programme de formation comprend une panoplie d’ateliers, des sessions théoriques approfondies et des études de cas pratiques, visant à immerger les régulateurs dans les pratiques exemplaires et les standards internationaux de sûreté, ajoute-t-on.

S’exprimant à cette occasion, M. Mouline a mis l’accent sur la mission cruciale de cette initiative, soulignant que “l’enjeu de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques qui est un pilier pour le développement durable et la protection publique”.

Après avoir rappelé les conséquences dévastatrices d’accidents liés à la perte de contrôle ou à la mauvaise utilisation des sources de rayonnements, le Directeur général de l’AMSSNuR a mis en exergue l’importance cruciale d’un contrôle réglementaire efficace dans ce domaine.

A cet égard, M. Mouline a plaidé pour le renforcement des compétences réglementaires essentielles à la gestion sans faille des technologies nucléaires sur notre continent.

Il a salué, par la même occasion, la présence de Mme Hildegarde Vandenhove, Directrice de la Division de la sûreté radiologique, du transport et des déchets radioactifs à l’AIEA, mettant en avant la profondeur de l’engagement de l’AIEA envers cet événement stratégique.

Mme Vandenhove a, par ailleurs, donné une conférence sur “le Rôle de la jeune génération dans la durabilité de l’utilisation pacifique, sûre et sécurisée de la science et de la technologie nucléaires” au sein de l’AMSSNuR.

Des visites des installations clés telles que le Centre National pour les Sciences et Techniques Nucléaires (CNESTEN) et l’Institut National d’Oncologie sont également prévues.