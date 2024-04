Mexico: Focus sur le climat des affaires et les opportunités d’investissement au Maroc

mardi, 30 avril, 2024 à 22:23

Mexico – Les opportunités d’investissement et le climat des affaires au Maroc ont été mis en avant à l’occasion d’une rencontre à Mexico avec des opérateurs économiques du Mexique.

Lors de cet événement organisé lundi soir par l’ambassade du Royaume dans la capitale mexicaine, l’accent a été mis sur les atouts économiques et les infrastructures de pointe qui font du Maroc une des destinations d’investissement les plus importantes, notamment en Afrique et dans le monde arabe.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a indiqué que le Maroc s’est engagé, conformément aux Hautes orientations royales, dans des réformes structurelles majeures dans différents domaines, ce qui a permis au Royaume de réaliser des avancées dans plusieurs secteurs et d’accroître son attractivité en tant que destination d’investissement sur les plans continental et international.

Le diplomate a, en outre, souligné que le Maroc s’impose en tant que porte d’entrée naturelle pour les affaires vers l’Afrique, le monde arabe et l’Europe, à la faveur de son positionnement stratégique et ses politiques et stratégies économiques qui promeuvent l’investissement.

Lors de cette rencontre tenue avec une trentaine de femmes d’affaires mexicaines, M. Lebbar a mis en avant la qualité des infrastructures dont dispose le Maroc, notamment les autoroutes, les aéroports et les structures portuaires comme le port référence de Tanger Med.

Prenant la parole à cette occasion, plusieurs femmes d’affaires mexicaines, qui vont effectuer prochainement une visite de travail au Royaume, se sont félicitées du climat propice aux affaires qu’offre le Maroc aux entreprises internationales.

Elles ont, de même, fait part de l’intérêt qu’elles portent à l’expérience marocaine dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, le tourisme et les industries à forte valeur ajoutée.

Cette rencontre a également été l’occasion de passer en revue les relations maroco-mexicaines et d’examiner les moyens de les raffermir davantage dans différents domaines.