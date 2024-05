Renforcement de la Coopération touristique : Séance de travail entre Mme Ammor et l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite

jeudi, 23 mai, 2024 à 20:02

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a tenu une séance de travail, jeudi à Rabat, avec l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, axée sur développement des relations de coopération en matière de tourisme entre les deux pays.

Après avoir mis en exergue l’excellence des relations de coopération bilatérale dans divers domaines entre les deux pays, unis par des relations d’amitié et de fraternité, les deux parties ont réitéré leur volonté de dynamiser davantage leurs relations de coopération dans le domaine du tourisme, indique le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, M. Sami bin Abdullah Al-Saleh, cité par le communiqué, a félicité le Royaume du Maroc pour son expérience reconnue en matière de tourisme, précisant que pour les ressortissants saoudiens, le Maroc demeure une destination de choix notamment pour le tourisme familial.

Pour sa part, Mme Ammor a suggéré l’augmentation des connexions aériennes entre les deux pays, en vue d’augmenter les flux des touristes saoudiens à destination du Maroc.

La ministre a également rappelé l’importance de poursuivre la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente dans le domaine du tourisme signé entre les deux pays le 24 novembre 2022, en invitant les experts des deux pays à accélérer son exécution.

A l’issue de cette rencontre, le diplomate saoudien a proposé des échanges de visites pour un partenariat fructueux en capitalisant sur les acquis réalisés entre les deux pays dans le domaine du tourisme, conclut le communiqué.