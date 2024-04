Banjul: réunion des hauts fonctionnaires préparatoire à la 15ème session de la Conférence islamique au sommet

mardi, 30 avril, 2024 à 20:34

La coopération en matière de développement des compétences a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la province canadienne du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan.