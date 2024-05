Maroc-Sénégal : Examen des moyens de renforcer les relations bilatérales

mercredi, 22 mai, 2024 à 12:29

Dakar – Le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal a été au centre de la rencontre, mardi à Dakar, entre le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, et l’ambassadeur du Maroc dans la capitale sénégalaise, Hassan Naciri, qui ont passé en revue les fondamentaux qui confèrent aux relations maroco-sénégalaises “toute leur singularité”.

L’Ambassade du Maroc à Dakar a indiqué, dans un communiqué, que, “suivant les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nouvelles perspectives de coopération ont été explorées -à cette occasion- en tenant compte des priorités économiques et sociales des deux pays et dans l’esprit de la complémentarité et l’intégration panafricaine”.

Les deux parties se sont félicitées, à cet égard, du bilan des relations bilatérales “rendu possible grâce aux liens de confiance, de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays”, a ajouté la même source.

Concernant la question du Sahara marocain, “le Premier ministre sénégalais a réitéré, au nom du Chef de l’Etat, Bassiou Diomaye Faye, la position claire et constante du Sénégal, pays frère, ami et allié en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi que son soutien inébranlable à l’Initiative marocaine d’autonomie”, a souligné la représentation diplomatique du Royaume.

Le Premier ministre sénégalais s’est félicité, dans ce cadre, de l’ouverture à Dakhla du Consulat général du Sénégal, a précisé la même source, notant que l’audience “s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité africaine”.

L’audience accordée à l’ambassadeur du Royaume est la première d’une série de rencontres avec les diplomates accrédités au Sénégal qu’aura le Chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, nommé le 5 avril dernier, suite à l’élection présidentielle du 24 mars.