La Gambie nouveau membre de l’Initiative de Sécurité contre la Prolifération

lundi, 27 mai, 2024 à 14:29

Rabat – La République de Gambie vient d’annoncer son adhésion comme nouveau membre à l’Initiative de Sécurité contre la Prolifération (PSI).

La Gambie a annoncé son endossement à l’Initiative de Sécurité contre la Prolifération dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, par son homologue gambien.

A cet égard, le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique se félicitent de cette décision qui marque un pas significatif dans le renforcement de la coopération et la coordination régionales et internationales dans la lutte contre la prolifération des Armes de Destruction Massive (ADM).

L’endossement de la Gambie à la PSI fait suite à sa participation active à la Conférence Politique Africaine de l’Initiative de Sécurité contre la Prolifération, tenue du 31 janvier au 02 février 2024 à Marrakech, et qui a été sanctionnée par une déclaration conjointe et l’annonce de l’adhésion de six autres pays africains : le Bénin, la Zambie, la Guinée Équatoriale, le Ghana, le Togo et le Madagascar.

Ces pays ont ainsi affirmé leur engagement en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud en matière de sécurité régionale et leur volonté de développer les efforts pour promouvoir la non-prolifération des ADM.

Il convient de rappeler que la PSI, lancée en 2003, est une initiative internationale visant à prévenir la prolifération des ADM par le renforcement de la coopération entre les États participants.

En s’appuyant sur des principes de partenariat volontaire et de partage d’informations, la PSI favorise la sécurité régionale et mondiale en dissuadant les acteurs non-étatiques de s’engager dans des activités de prolifération.

Avec cette nouvelle adhésion à la PSI, la Gambie porte le nombre de pays africains membres de cette initiative de 06 à 13 pays et le nombre total des Etats membres de 106 à 113, consolidant ainsi les efforts de la lutte contre la prolifération des ADM.