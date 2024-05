Question du Sahara: la Suisse soutient une solution politique “juste, durable et mutuellement acceptable”

mercredi, 22 mai, 2024 à 13:54

Rabat – Le président du Conseil national suisse, Eric Nussbaumer, a exprimé, mardi à Rabat, le soutien de son pays à une solution politique “juste, durable et mutuellement acceptable” au conflit régional autour du Sahara marocain.

“La Suisse soutient les efforts des Nations Unies et l’action de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité”, a affirmé M. Nussbaumer dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il a souligné que la Suisse réitère l’importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution politique basée sur le compromis, en notant, à ce titre, l’Initiative d’autonomie présentée au Secrétaire Général de l’ONU en 2007.

M. Nussbaumer a ajouté que son pays encourage également toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis.