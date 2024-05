ANEF: réunion inaugurale du projet Green Jobs II

mercredi, 1 mai, 2024 à 11:11

Rabat – La première réunion du comité de pilotage du projet Green Jobs II “Promotion des emplois verts à travers les chaînes de valeur durables en zones rurales et de montagne”, s’est tenue, mardi à Rabat.

Cette rencontre, présidée par le Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, a porté sur l’examen du bilan de l’année 2023 et la validation de la planification pour l’année 2024, indique un communiqué de l’ANEF.

La réunion a également permis de discuter de l’avancement des actions initiées dans le cadre de la deuxième édition du concours Green Startup, destiné aux jeunes porteurs de projets écologiques, dont la date limite de soumission des candidatures est fixée au 17 mai 2024, précise la même source.

S’exprimant à cette occasion, M. Houmy a souligné l’importance de l’implication des usagers des forêts dans le processus de développement économique de leurs territoires, tout en mettant en avant le respect de l’environnement et la promotion de la cohésion sociale.

Cette vision s’aligne avec les objectifs du projet Green Jobs II qui vise à améliorer les revenus et les opportunités d’emploi des populations usagères des forêts, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes des zones rurales, a-t-il relevé, ajoutant que cela est traduit par un appui qui s’inscrit dans le cadre d’une approche d’accompagnement complémentaire incluant la formation, la dotation en matériel, le marketing et la commercialisation pour les coopératives, visant à valoriser les ressources et espaces forestiers.

Le Directeur Général de l’ANEF a également mis en exergue le rôle essentiel des Agents de Développement et du Partenariat (ADP) dans l’accompagnement des coopératives et entreprises locales, en favorisant leur mise en réseau avec des prestataires publics et privés.

Ont pris part à cette rencontre les directeurs centraux et régionaux de l’ANEF et le Chef du projet Green Jobs II à l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ) chargé de l’exécution du programme, Nicolai Dellman.

Financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) à hauteur de 5,5 millions d’euros, le projet Green Jobs II (2023-2025) vient en appui à la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, en particulier dans ses efforts pour valoriser économiquement les ressources forestières et favoriser le développement socio-économique.

La mise en œuvre de ce projet est assurée par la GIZ et il intervient dans quatre régions forestières qui regorgent de richesses naturelles et culturelles exceptionnelles, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Béni-Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra.

S’agissant d’objectifs quantitatifs, le projet vise à créer 2000 emplois avec une représentation de 30% de femmes et 40% de jeunes. Il vise également à accroître les revenus de 2000 usagers de 20% et à augmenter le chiffre d’affaires de 30 coopératives de 20%. Par ailleurs, le projet prévoit que les 2250 membres des coopératives adopteront des pratiques respectueuses de l’environnement dans leurs activités économiques, qui sont liées à la valorisation des ressources forestières et des espaces naturels.

Ce projet a également pour objectif de soutenir les usagers des forêts regroupés en structures économiques collectives dans l’amélioration de leurs revenus et de leur situation d’emploi, en veillant attentivement à la préservation des écosystèmes forestiers.