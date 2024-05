Anniversaire de l’Académie Hassan II des sciences et techniques: Conférence du Prix Nobel de Physique, Serge Haroche, le 13 mai

jeudi, 9 mai, 2024 à 13:43

Rabat – L’Académie Hassan II des sciences et techniques, organise le 13 mai une conférence sous le thème “Le laser en physique fondamentale”, animée par le Professeur Serge Haroche, Prix Nobel de Physique 2012 et membre associé de l’Académie.

La tenue de cette conférence d’envergure intervient dans le cadre de la commémoration du 18ème anniversaire de l’installation de l’Académie Hassan II des sciences et techniques par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne un communiqué de l’Académie.

Le choix de cette thématique s’inscrit dans le cadre de la déclaration de l’UNESCO qui fait de 2025 l’année internationale des sciences et technologies quantiques, marquant ainsi le premier centenaire des premiers développements de la physique quantique, relève la même source, notant que les avancées réalisées dans les sciences et les technologies quantiques au cours du siècle dernier ont joué un rôle crucial dans différents domaines, de la physique à la biologie en passant par l’ingénierie des matériaux et les sciences de l’information.

Ces progrès ont également engendré des avancées et technologiques majeures, telles que les transistors, les lasers et les LED, qui ont profondément remodelé les domaines de l’électronique, des télécommunications et de l’éclairage. Parmi les applications les plus répandues du laser, inventé en 1960, figurent les lecteurs CD et DVD, les pointeurs laser, ainsi que les faisceaux de lumière circulant dans les fibres optiques, constituant l’infrastructure du réseau internet mondial.

Cette source extraordinaire de lumière a également permis ces dernières années d’accomplir des avancées significatives dans la recherche fondamentale, ouvrant ainsi la voie à des nouvelles applications prometteuses. À l’avenir, les sciences et les technologies quantiques devraient devenir des domaines clés pour relever les défis mondiaux liés au développement durable, notamment ceux liés au climat, à l’énergie, à la sécurité alimentaire et à l’accès à l’eau potable.

Le Professeur Serge Haroche est un spécialiste de la physique atomique et de l’optique quantique. Membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, il est né à Casablanca en 1944 où il a entamé des études secondaires, avant de rejoindre Paris. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris (Rue d’Ulm), Serge Haroche a enseigné pendant plusieurs années en France et à l’étranger, notamment à l’Université de Yale aux États-Unis et dans différentes universités de renommée internationale.

Nommé en 2001 professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Physique quantique, Serge Haroche dirige le groupe d’électrodynamique des systèmes simples au sein du laboratoire Kastler Brossel du département de physique de l’ENS de Paris.

En 2013, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a nommé le Professeur Serge Haroche membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Ses travaux de recherche sur les photons, ces particules qui transportent la lumière, lui ont valu en 2012 de recevoir le Prix Nobel de Physique en même temps que son collègue David J. Wineland.