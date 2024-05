Dar Al Oumouma de Boumalne Dadès, un engagement constant en faveur de la santé maternelle et infantile

mercredi, 22 mai, 2024 à 21:22

Boumalne Dadès (Province de Tinghir) – Mise en service depuis 2012, Dar Al Oumouma (maison de maternité) de la commune de Boumalne Dadès est un projet intégré qui illustre, indubitablement, l’engagement constant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au service de la promotion de la santé maternelle et infantile.

Cette structure médico-sociale, située à 2 km au sud de Boumalne Dadès, ne cesse de jouer un rôle de premier plan en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la santé de la mère et de l’enfant et la vulgarisation de la culture des accouchements en milieu surveillé.

S’étalant sur une superficie d’environ 300 m2, l’établissement comprend, entre autres, cinq dortoirs avec une capacité d’accueil totale de 10 lits, une salle de repos, une salle d’attente et une cuisine, et offre plusieurs services de santé de proximité au profit des femmes enceintes issues des zones reculées de la province de Tinghir tels que l’hébergement, l’écoute et l’orientation, la restauration, les soins médicaux et l’accompagnement social.

Cette structure, qui s’inscrit dans le cadre du Programme 4 (Impulsion du capital humain des générations montantes) de la phase III de l’INDH, a offert ses prestations à 651 femmes durant la période 2019-2023, dont 132 femmes au cours de l’année écoulée.

Dans une déclaration à la MAP, Salma Sahal, représentante de la Division de l’Action sociale à la préfecture de la province de Tinghir, a souligné que “cet établissement contribue, depuis sa mise en fonction, à rapprocher les services de santé des femmes enceintes, à renforcer le suivi prénatal et à réduire la mortalité maternelle, néo-natale et infanto-juvénile”.

“Cette structure, dont la gestion a été confiée à une association, offre aux femmes bénéficiaires, avant et après accouchement, des services de proximité de qualité en termes d’hébergement, de restauration, de sensibilisation, de soutien et d’accompagnement”, a-t-elle détaillé.

Abordant la contribution de l’INDH à la promotion de la santé maternelle et infantile à l’échelle de la province, Mme Sahal a fait savoir que quelque 63 projets visant à appuyer la santé de la mère et de l’enfant ont été réalisés au niveau de la province de Tinghir entre 2019 et 2023, avec une enveloppe budgétaire globale de 32 MDH.

“Destinés à rapprocher les services de santé des citoyens, ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme 4 de la phase III de l’INDH et portent notamment sur l’acquisition d’équipements médicaux et la construction et l’équipement de quatre maisons de maternité, dont celle de Kalâat M’Gouna”, a-t-elle indiqué.

De son côté, Haji Moulay Ali, vice-président de l’association chargée de la gestion de Dar Al Oumouma de Boumalne Dadès, a déclaré que “cette structure socio-médicale vise à assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveau-nés, et à veiller au déroulement des accouchements dans des conditions sûres, sous surveillance et suivi médical minutieux”.

La réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale, l’augmentation du nombre d’accouchement des femmes en provenance de zones lointaines et enclavée dans les milieux de santé surveillé sont, entre autres, quelques missions de cet établissement, a-t-il ajouté.

Cette maison de maternité, l’un des projets médico-sociaux qui ont vu le jour dans la perspective de rapprocher les soins médicaux des citoyens dans la province de Tinghir, et constitue une illustration palpable de la contribution efficace de l’INDH aux efforts visant à réduire la mortalité maternelle et à améliorer les indicateurs de santé au niveau de la province de Tinghir.