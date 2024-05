Une délégation de la République dominicaine visite des établissements de la DGAPR à Tiflet

vendredi, 10 mai, 2024 à 16:11

Rabat – Une délégation de la République dominicaine, composée de trente professeurs et étudiants en droit, a récemment visité le Centre national de formation des cadres relevant de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et la prison locale de Tiflet 2.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme “Professionnels d’avenir : Une vision belgo-franco-marocaine”, en partenariat avec l’ambassade de la République dominicaine en France et en Belgique, et en coordination avec l’Université catholique pontificale Madre y Maestra (PUCMM), indique un communiqué de la DGAPR, notant que ce programme permettra aux étudiants de bénéficier de l’expérience de trois pays francophones avec des régimes politiques et juridiques différents.

Cette visite a également été l’occasion pour cette délégation de prendre connaissance de l’expérience marocaine en matière de gestion des établissements pénitentiaires, ainsi que du domaine de la formation pénitentiaire dans ses dimensions juridique, sécuritaire et d’insertion, pour qualifier les hommes et femmes fonctionnaires de ces établissements à s’acquitter de leurs missions dans le plein respect des lois, ajoute la même source.

Les membres de la délégation ont, à cette occasion, salué l’expérience marocaine, tout en exprimant leur volonté de nouer un partenariat institutionnel avec l’administration pénitentiaire de la République dominicaine afin d’échanger des expertises sur des questions d’intérêt commun, conclut le communiqué.