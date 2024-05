INDH à Mohammedia : Plaidoyer pour davantage d’intérêt pour la santé maternelle et infantile

mercredi, 22 mai, 2024 à 21:38

Mohammedia – Des intervenants à une table ronde organisée mercredi à Mohammedia à l’occasion de la célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ont plaidé pour davantage d’intérêt pour la santé maternelle et infantile, surtout lors des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant.

Un intérêt qui ne concerne pas seulement la mère mais aussi tous les membres de la famille et ce, en vue préserver la santé physique et psychique de l’enfant et de la mère, ont-ils souligné lors de cette rencontre organisée par le Comité préfectoral du développement humain sous le thème ‘’Les 1000 premiers jours de la vie : Fondement de l’avenir de nos enfants’’ et inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation qui se prolonge jusqu’au 22 juin.

Ils ont aussi souligné pour l’importance d’associer les associatifs et les médias dans cette vaste opération de sensibilisation sur l’importance des 1000 premiers jours dans la vie de l’enfant ainsi que les vertus inégalables du lait maternel et des compléments alimentaires.

Dans son intervention, Khadija Jilal, Cheffe de la Division de l’action sociale à la préfecture de Mohammedia, a mis en avant la nécessité d’une mutualisation des efforts entre l’ensemble des partenaires et acteurs dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant, notant aussi le rôle majeur de la sensibilisation dans le changement des comportements et des mentalités.

Elle a indiqué que les recommandations issues de cette table-ronde seront soumises à la Coordination Nationale de l’INDH, annonçant par la même l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires durant les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant.

De même, Hanane Mourchid, Déléguée par intérim du ministère de la Santé et de la protection sociale à Mohammedia a également relevé l’impact positif de l’amélioration de la santé maternelle et infantile sur l’évolution normale de l’enfant, insistant tout particulièrement sur l’apport de la nutrition et des compléments alimentaires sur la croissance de l’enfant de moins de 5 ans.

A noter que les projets réalisés durant les cinq dernières années dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Impulsion du capital humain des générations montantes’’ se chiffrent à 313 au profit d’environ 300.000 bénéficiaires et ce, pour un coût de plus de 100 millions de dirhams dont une contribution de l’INDH de l’ordre de plus de 97 millions de dirhams.

D’autre part, la campagne de sensibilisation sur l’importance d’une alimentaire saine et équilibrée durant les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant et de l’allaitement maternel est prévue à partir du 25 mai courant au centre de santé Riad. Elle sera aussi marquée par l’organisation d’une caravane de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus.