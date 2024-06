Signature d’une convention de partenariat pour appuyer le système d’éducation destiné aux aveugles et malvoyants

vendredi, 14 juin, 2024 à 21:37

Rabat – Une convention de partenariat pour appuyer le système d’éducation destiné aux aveugles et malvoyants a été signée, jeudi à Rabat, entre l’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) que préside SA la Princesse Lalla Lamia Essolh et le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Signée par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa et le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar, cette convention de partenariat vise à mettre en place une stratégie intégrée pour appuyer le système d’éducation et de formation destiné aux aveugles et malvoyants, améliorer l’offre scolaire de l’éducation inclusive destinée à cette catégorie, outre l’encadrement des prestations éducatives, de formation et de traitement assurées par l’OAPAM, indique un communiqué de l’Organisation.

Il s’agit aussi d’intégrer les instituts d’enseignement relevant de l’OAPAM dans le système des établissements relevant du ministère, ajoute la même source.

Ce partenariat s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026, qui prévoit parmi ses objectifs le renforcement et l’élargissement du réseau des établissements d’enseignement inclusif, qui disposent de ressources adéquates pour accueillir les élèves en situation de handicap en collaboration avec les départements partenaires et les acteurs de la société civile.