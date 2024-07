Taza : Réunion de communication à l’occasion de la Journée internationale des coopératives

mercredi, 10 juillet, 2024 à 20:41

Taza – Le comité provincial du développement humain de Taza a organisé, mercredi, une réunion de communication à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des coopératives.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec la direction provinciale de l’agriculture, la direction provinciale de l’artisanat et l’Office de développement de la coopération, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives sous le signe “Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous”.

Le programme de la rencontre comprenait des présentations qui ont abordé les différentes difficultés rencontrées par les coopératives bénéficiant de l’appui du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes de l’Initiative nationale pour le développement humain (axe de soutien à l’économie sociale et solidaire).

Cette réunion tenue sous le thème “Bilan, contraintes et opportunités de promouvoir l’économie sociale et solidaire dans la province de Taza”, a également discuté des opportunités disponibles pour développer l’économie sociale et solidaire dans la province et bénéficier du soutien de l’INDH.

Le chef de la division de l’action sociale à la province de Taza, Azzedine Oukili a déclaré à la MAP que les domaines d’activité des coopératives bénéficiaires sont multiples et portent notamment sur l’artisanat, l’agriculture et le tourisme.

Il a ajouté que le troisième programme de l’INDH, relatif à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes, est destiné aux jeunes et comporte un soutien financier et technique ainsi que la création d’opportunités d’emploi et le renforcement de l’économie sociale et solidaire.