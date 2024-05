15è meeting international Mohammed VI d’athlétisme : Des stars affichent leur volonté de briller

samedi, 18 mai, 2024 à 18:07

Marrakech – Des stars de l’athlétisme international ont fait part, samedi à Marrakech, de leur volonté de briller lors de la 15ème édition du meeting international Mohammed VI d’athlétisme, comptant pour la Ligue de Diamant.

Lors d’une conférence de presse, tenue au Grand Stade de Marrakech, qui abritera dimanche les compétitions de cette manifestation sportive majeure, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, des athlètes de renom ont été unanimes à afficher leur détermination à enregistrer de nouveaux records lors de ce meeting, qui connaît la participation des meilleurs athlètes internationaux (hommes et femmes).

Ils ont également souligné que les différentes épreuves seront rudement disputées et la compétition sera très passionnante, eu égard à la qualité des athlètes participants à cet événement mondial.

Cette conférence de presse a connu la participation d’une pléiade de champions et championnes de renommée mondiale, avec à leur tête le champion du monde et olympique du 3.000m steeple, le Marocain Soufiane El Bakkali, le champion du monde américain Chase Jackson (lancer du poids) et l’Australien Matthew Denny (lancer du disque).

Etaient aussi présents le champion olympique canadien André De Crasse (100 mètres), la Suissesse Mujinga Kambundji, championne d’Europe du 200 mètres, qui a indiqué que le meeting Mohammed VI constitue, pour elle, une étape de préparation pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris.

A cette occasion, Soufiane El Bakkali a dit toute sa fierté de voir le Maroc organiser un meeting de cette envergure, classé parmi les manifestations internationales les plus prestigieuses d’athlétisme, avec la participation d’athlètes de renom.

“J’ai souffert d’une blessure qui m’a empêché de m’entraîner pendant un certain temps”, a fait savoir le champion marocain, faisant part de sa détermination à prendre part à cette compétition.

Et de préciser que son objectif principal demeure de bien préparer les prochains JO de Paris, appelant les supporters marocains à soutenir et à encourager les athlètes au Grand Stade de Marrakech pour réaliser de meilleures performances.

De son côté, le secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), Mohamed Ghozlane, a indiqué que ce meeting accueille une pléiade de champions du monde et olympiques, offrant ainsi au public qui répondra présent un spectacle de haut niveau.

Ghozlane a exprimé son espoir que ce meeting, à l’instar des éditions précédentes, soit à la hauteur des aspirations du comité d’organisation en enregistrant de nouveau records du meeting ou encore du monde, et de meilleures performances mondiales.

A noter que la 14è édition du meeting international Mohammed VI d’Athlétisme a connu la réalisation de la meilleure performance mondiale au 3.000 m steeple et de six records du meeting.