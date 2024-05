Foot: la sélection nationale U20 s’impose face à la RD Congo en match amical (2-0)

jeudi, 23 mai, 2024 à 11:21

Le Médiateur du Royaume, M. Mohamed Benalilou, a mis en exergue, mercredi au siège de l’ONU à New York, les rôles constitutionnels de cette institution dans la défense des droits, la consolidation de la primauté de la loi, la promotion des valeurs d’éthique et de transparence et la garantie de l’équité entre les usagers.