Les défis, les contraintes et les perspectives de développement du sport de haut niveau au Maroc au centre d’une journée d’étude à Rabat

mercredi, 22 mai, 2024 à 18:15

Rabat – Une journée d’étude sur “les défis, les contraintes et les perspectives de développement du sport de haut niveau au Maroc”, organisée par le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, s’est ouverte mercredi au Centre national des formations et des rencontres de Rabat.

Le choix de cette thématique intervient dans le cadre de l’évaluation des réalisations du sport de haut niveau, le suivi de ses transformations et l’examen de ses contraintes, ainsi que l’étude des mesures législatives, réglementaires et techniques nécessaires à son développement, selon une approche intégrée et participative visant à atteindre l’excellence sportive.

Intervenant à l’ouverture de cette journée d’étude, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a mis l’accent sur les réalisations du Royaume dans le domaine sportif, que ce soit en termes de qualification du capital humain ou d’investissement dans les infrastructures sportives, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les sportifs marocains, qui font de grands efforts pour atteindre l’excellence et hisser haut le drapeau national lors des événements internationaux, contribuant ainsi au rayonnement du Royaume sur le plan continental et international.

M. Benmoussa a souligné l’engagement du ministère à accompagner l’écosystème du sport de haut niveau, notamment en matière de formation, d’encadrement, de financement et d’infrastructures, afin de donner une nouvelle dynamique au développement du secteur dans le Royaume, d’autant plus que le Maroc s’apprête à organiser des événements sportifs continentaux et internationaux d’envergure.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le Maroc a tenu à adapter et à mettre en place l’arsenal juridique et institutionnel ainsi que les mécanismes qui favorisent l’implication de la composante féminine, aussi bien au niveau de la pratique sportive que de l’encadrement et de la gestion, tout en mettant l’accent sur l’intérêt porté au sport des personnes en situation de handicap.

Il a également rappelé les efforts de son département pour accompagner les fédérations sportives chargées de cette intégration et sensibiliser les acteurs concernés, dans le but de garantir l’intégrité et la crédibilité des compétitions sportives et de protéger la santé des athlètes.

M. Benmoussa a souligné que l’investissement dans le sport scolaire est étroitement lié au sport de haut niveau, notant que l’éducation physique et le sport scolaire contribuent à la découverte et à la formation de sportifs talentueux, et leur permettent de développer d’importantes compétences.

A cet égard, il a fait savoir que le ministère accorde un intérêt particulier au sport scolaire à travers la mise en œuvre de plusieurs projets dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 qui œuvre à créer les conditions nécessaires à la pratique des activités sportives scolaires pour tous les élèves et donne aux élèves performants l’opportunité de briller dans diverses compétitions.

Cette journée d’étude est marquée notamment par l’organisation de trois ateliers sur la gouvernance de l’écosystème du sport de haut niveau, sur son financement, ainsi que sur les moyens d’améliorer les performances sportives de haut niveau.