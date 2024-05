Le Maroc et la Zambie déterminés à ériger leur partenariat en modèle exceptionnel de coopération intra-africaine (Communiqué conjoint)

vendredi, 24 mai, 2024 à 16:55

Rabat – Le Maroc et la Zambie ont exprimé, vendredi à Rabat, leur volonté commune d’ériger leur partenariat bilatéral en modèle exceptionnel de coopération intra-africaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre zambien de la Justice, ministre par intérim des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe, se sont félicités des “liens forts de fraternité, de solidarité, de soutien et d’entente noués entre les peuples marocain et zambien, et de l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère, Son excellence le Président Hakainde Hichilema, ainsi que la volonté commune de faire du partenariat bilatéral un modèle exceptionnel de coopération intra-africaine, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage”.

Les deux ministres ont également fait part de leur satisfaction du rythme soutenu de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Ils ont salué la visite effectuée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, en Zambie en février 2017, qui a donné une forte impulsion aux relations maroco-zambiennes, relevant que cette visite Royale a été l’occasion pour les deux pays de consolider davantage leurs relations politiques, de diversifier et d’enrichir leur coopération économique et commerciale.

M. Bourita a, dans ce sens, souligné que le Maroc souhaite mettre en place un dialogue politique constructif et approfondi avec la Zambie, tout en se félicitant de la convergence des visions des deux parties sur les questions d’intérêt commun, marquée par un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité, du respect de la souveraineté des Etats et de la démocratie en Afrique et dans le monde.

Les deux parties ont en outre souligné l’important potentiel économique offert par les deux pays, réaffirmant leur engagement inébranlable à développer leur partenariat économique mutuellement bénéfique et à accroître les échanges bilatéraux à un niveau satisfaisant.

À cet égard, MM. Bourita et Haimbe sont convenus de créer un environnement plus propice aux investissements mutuels et d’encourager les milieux d’affaires des deux pays à explorer pleinement et à tirer profit des opportunités offertes par leurs marchés en croissance et leurs infrastructures en expansion.

Ils ont également réitéré l’importance de la Commission permanente conjointe de coopération en tant que mécanisme clé pour renforcer la collaboration entre les deux pays, tout en appelant à tenir des réunions régulières de cette commission.

A ce sujet, les deux parties ont convenu de tenir, au cours du dernier trimestre 2024 à Lâayoune, la première session de la Commission permanente conjointe de coopération, qui portera entre autres sur les secteurs de l’exploitation minière, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la coopération sécuritaire, le commerce, l’éducation et la formation académique et professionnelle.

Au niveau multilatéral, les deux ministres ont appelé au développement d’un dialogue politique conjoint de haut niveau, mettant l’accent sur l’importance d’intensifier leurs contacts en vue d’harmoniser davantage leurs positions au sein des institutions régionales, continentales, multilatérales et internationales, telles que l’Union Africaine et les Nations Unies.