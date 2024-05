Braga : Le Prix de l’Excellence de l’APM attribué à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

mercredi, 15 mai, 2024 à 19:09

Braga – La 18ème Session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) a décerné, mercredi à Braga (Portugal), le Prix de l’Excellence de l’APM à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce Prix constitue une reconnaissance des services et des efforts précieux déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur de l’action humanitaire et sociale concrète sur le terrain, qui va de pair avec le processus politique et juridique de la cause palestinienne, dans lequel la diplomatie marocaine, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, joue un rôle de leadership et humanitaire reconnu pour sa constance et la noblesse de son objectif.

Cette distinction a été décernée en marge des travaux de la 18ème Session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), présidée par le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de cette organisation parlementaire régionale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’édification de ponts de compréhension entre les peuples de la région euro-méditerranéenne, à travers la promotion des valeurs de respect mutuel, de coexistence, de coopération et de solidarité.

Le Prix de l’Excellence sera remis à l’Agence lors de la deuxième édition du Forum économique parlementaire de Marrakech, qui sera organisé par la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc et l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), les 11 et 12 juillet dans la ville Ocre.

Les travaux de la 18ème session plénière de l’APM se sont ouverts mercredi à Braga, sous la présidence de M. Mayara, en présence notamment du président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, du président de l’Assemblée nationale du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, ainsi que des représentants des pays membres et des organisations internationales, de chercheurs, de diplomates et de représentants du secteur privé.

Cette session, qui se tient dans un contexte régional marqué par des défis multidimensionnels, aborde des thèmes et questions d’actualité à travers des recommandations et résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’APM, notamment sur les questions de la migration, de la sécurité, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de la transition économique, industrielle et énergétique, du changement climatique, de la numérisation et de l’intelligence artificielle

S’exprimant à cette occasion, M. Mayara a mis l’accent sur les défis “existentiels” auxquels le monde d’aujourd’hui est confronté, soulignant que la communauté internationale “est devenue plus fragmentée et divisée qu’elle ne l’a jamais été au cours des 75 dernières années”.

Dans ce contexte, il s’est arrêté sur la situation actuelle dans la région méditerranéenne, notant que des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie au cours des huit derniers mois au Moyen-Orient, et d’autres en Europe de l’Est, en plus des victimes de catastrophes naturelles au Maroc, en Italie, en Libye, aux Émirats arabes unis, en Turquie, entre autres.

Et de relever que c’est dans ce sens que le Prix du parlement méditerranéen 2024 est dédié aux personnes et aux organisations qui se mobilisent et accordent une assistance humanitaire lors de catastrophes naturelles ou “d’origine humaine”, se félicitant de l’engagement accru des pays de la région pour aider les populations civiles dans des situations de guerre et de catastrophes naturelles dans le monde entier.

M. Mayara est accompagné à cet événement d’une délégation de la Chambre des Conseillers, comprenant Abdelkader El Kihel, du groupe Istiqlalien pour l’Unité et l’Égalitarisme, Moulay Driss Al Alaoui Al Hassani et Fadoua Mohsen Al Hayani du groupe Haraki, Mohamed Hewit, du groupe RNI, ainsi que le Secrétaire Général de la Chambre, EL Assad Zerouali, le directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.

La participation de la délégation marocaine à cette session s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’action soutenue de la Chambre des Conseillers au sein de l’APM et de la consolidation de sa présence au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux au service des intérêts suprêmes du Royaume. Il s’agit également d’une occasion de mettre en exergue les positions du Royaume sur les questions régionales et internationales sous la conduite sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette participation est une illustration de l’intérêt porté par le Royaume à la région de la Méditerranée, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au renforcement du dialogue et de la compréhension entre les pays méditerranéens et au raffermissement des ponts de coopération avec les pays du Golfe, au service de la paix, de la stabilité, de la coexistence, du développement et de la prospérité des peuples des deux régions.

L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée est une organisation internationale qui rassemble 34 parlements membres des régions Euro-méditerranéenne et du Golfe pour discuter des défis communs les plus urgents. Outre la promotion d’une diplomatie parlementaire agissante aux niveaux régional et international, l’APM vise à impulser une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels sont confrontés la région Euro-méditerranéenne et les pays du Golfe, et à créer une plateforme au service du dialogue, de la cohabitation, du développement, de la paix, et de prospérité pour les peuples.