Le Parlement participe à la 34e session du comité exécutif et au 36e Congrès de l’Union parlementaire arabe

samedi, 25 mai, 2024 à 19:21

Rabat – Le Parlement marocain prend part aux travaux de la 34e session du Comité exécutif et du 36e Congrès de l’Union parlementaire arabe (UPA), qui se tiennent du 25 au 27 mai à Alger, avec la participation de présidents et de chefs de délégation des parlements arabes, et en présence de représentants d’organisations arabes, régionales et internationales.

Le Parlement marocain est représenté par une délégation de la section parlementaire nationale, conduite par Mohamed Sibari, premier vice-président de la Chambre des représentants, et comprenant les députés Fatima Khair et Hafid Ouachak (groupe du Rassemblement national des indépendants), Abderrazak Ahlouch (groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme), Faiçal Zerhouni (groupe constitutionnel démocratique et social), et les membres de la Chambre des Conseillers Cheikh Ahmadou Adabda (groupe Authenticité et Modernité) et Abdellatif Moustakim, précise un communiqué du Parlement.

Selon l’ordre du jour du congrès et de ses événements parallèles, M. Sibari prendra part à la réunion consultative des présidents de Parlement et prononcera une allocution au nom de la section parlementaire nationale lors de la plénière du congrès, relève-t-on de même source.

Les membres de la section devraient également participer à la 34e session du comité exécutif de l’UPA, ainsi qu’aux réunions des commissions permanentes, en l’occurrence la commission Palestine, la commission des affaires politiques et des relations parlementaires et la commission des affaires sociales, de la femmes, de l’enfant et de la jeunesse.

Outre l’examen des rapports des sessions précédentes et des activités du secrétariat général depuis le 35e congrès, l’actuelle session se penchera sur les défis actuels auxquels fait face la région arabe, en particulier la situation dans la bande de Gaza.

Le 36e congrès de l’UPA verra la désignation d’un nouveau secrétaire général, la célébration du 50e anniversaire de l’Union, l’hommage rendu à la présidence précédente et au secrétaire général, l’attribution du prix de l’excellence parlementaire arabe et la remise de la présidence au président de la nouvelle session.

Fondée en juin 1974, l’UPA est une organisation parlementaire panarabe composée de sections représentant les institutions parlementaires arabes, qui vise à promouvoir la solidarité et la coopération arabe commune, à unifier les positions parlementaires arabes dans les forums internationaux et à oeuvrer à l’harmonisation des législations dans les pays arabes.