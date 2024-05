Casablanca: La Rencontre de Sharjah pour l’hommage culturel honore des figures de la culture marocaine

samedi, 25 mai, 2024 à 17:25

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a réaffirmé, samedi à Dar Es Salaam en Tanzanie, le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État, la primauté du Conseil de sécurité de l’ONU qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et le lien entre la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.