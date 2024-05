L’Ambassade d’Italie et l’Institut Culturel Italien de Rabat participent à la 29e édition du SIEL

samedi, 4 mai, 2024 à 15:03

Rabat – L’Ambassade d’Italie au Royaume du Maroc et l’Institut Culturel Italien de Rabat prendront part à la 29e édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL) qui se tiendra du 9 au 19 mai à Rabat.

Placée sous le thème “La stupeur de la culture italienne”, cette participation offre une plateforme unique pour célébrer et partager avec les publics marocains la richesse de la littérature, de la culture et de la langue italiennes, tout en favorisant le dialogue interculturel, indique un communiqué de l’Institut Culturel Italien de Rabat.

Au cœur du pavillon de l’Institut Culturel Italien de Rabat, un espace multiculturel attend les visiteurs, les invitant à plonger dans l’essence même de la culture italienne, ajoute la même source, faisant savoir que des rencontres littéraires entre des écrivains italiens et marocains seront organisées afin de créer des moments privilégiés d’échange et de partage.

Cette édition promet d’être exceptionnelle, avec une variété d’événements captivants qui marqueront cette rencontre unique entre les cultures italienne et marocaine, souligne-t-on.

“Nous sommes ravis de présenter une programmation diversifiée au Salon international de l’Édition et du Livre. Notre objectif est de fournir une plateforme immersive pour partager la richesse de la culture italienne avec les publics marocains, tout en favorisant le dialogue interculturel”, a indiqué la directrice de l’Institut Culturel Italien de Rabat, Carmela Callea, citée dans le communiqué.

Mme Callea, qui coordonne la programmation générale de la participation italienne au SIEL, a expliqué que le pavillon italien, qui sera caractérisé par une vision créative née de la rencontre avec le président du Stupor Mundi APS, Danilo Audiello, et le réalisateur et digital artist, Antonio Minelli, permettra aux visiteurs de découvrir la beauté et la profondeur de l’héritage culturel de l’Italie.

Au programme de ce pavillon figure une pléthore d’activités, de conférences et de spectacles mettant en valeur différents aspects de la culture italienne. En plus du pavillon au SIEL, une riche programmation sera déployée dans plusieurs espaces de Rabat à destination de tous les publics amoureux de la culture italienne, quel que soit leur âge.

Parmi les moments forts de cette programmation figurent une “inauguration artistique immersive” (une expérience visuelle et sensorielle unique qui plongera les visiteurs dans les œuvres d’art contemporain italiennes), “Dante en Puglia” (une exploration de l’œuvre de Dante Alighieri dans les paysages pittoresques des Pouilles, à travers des performances artistiques captivantes, “Leçon d’italien” (une occasion d’apprendre la langue italienne avec des enseignants de l’Institut Culturel italien de Rabat) ou encore “Cooking show avec le Maître Chef Peppe Zullo” (une démonstration culinaire mettant en valeur la richesse et la diversité de la cuisine italienne).

Les organisateurs promettent également des rencontres littéraires, avec des échanges fascinants avec des auteurs renommés (notamment Paolo Nespoli, Laura Pederzoli, Hassan Najmi, Karima Moual et Lorenza Foschini, Antonio Caprarica, Beppe Convertini, Cosimo Damiano Damato et Alberto Luca Recchi), ainsi que des concerts et des représentations théâtrales, dont des performances musicales et théâtrales en hommage à des figures emblématiques de la culture italienne, telles que Giacomo Puccini et Alda Merini.

Cet événement exceptionnel célèbre la fusion des cultures italienne et marocaine, offrant aux visiteurs une expérience immersive, enrichissante et culturelle inoubliable, célébrant la diversité et l’unité à travers la Méditerranée, conclut le communiqué.

Plus d’informations sur la programmation complète et les horaires des événements sont disponibles sur le site web officiel de l’Institut Culturel italien de Rabat: https://iicrabat.esteri.it/fr.

L’Institut Culturel Italien de Rabat, placé sous l’égide du ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, a pour mission de diffuser la connaissance de la langue et de la culture italiennes. L’Institut propose une variété de services, notamment des cours de langue et de culture italiennes, des sessions d’examen pour la Certification de la connaissance de la langue italienne comme langue étrangère, une bibliothèque italienne, ainsi qu’un service d’information et de documentation culturelle sur l’Italie.