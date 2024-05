L’équipe nationale scolaire du Cross-Country a réalisé un bilan “très positif” au championnat du monde (chef de délégation)

vendredi, 17 mai, 2024 à 9:49

Aéroport Mohamed V (Casablanca) – Les athlètes marocains ont réalisé un résultat “très positif” lors du Championnat du Monde Scolaire de Cross-Country qui s’est tenu du 10 au 15 mai au Kenya, a affirmé le président de la délégation de l’équipe nationale, Abdellah Mahir.

“En dépit de certaines contraintes, notamment celles liées à la difficulté du parcours et à la forte concurrence entre les équipes participantes, le bilan de l’équipe nationale est très positif”, a soutenu M. Mahir, dans une déclaration à la presse, à l’arrivée jeudi de l’équipe nationale à l’aéroport international de Mohamed V de Casablanca après sa participation au championnat.

Il a, dans ce sens, souligné que les élèves marocains ont pu atteindre des stades avancés de la compétition, avec l’équipe des garçons de moins de 15 ans qui s’est adjugée la deuxième place alors que l’équipe des filles des moins de 15 est arrivée troisième tout comme l’équipe des garçons de moins de 18 ans.

M. Mahir a ajouté que lors de ce championnat, organisé à Nairobi, au Kenya, sous l’égide de la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), a été marquée par une forte concurrence entre la majorité des pays africains qui ont participé en grand nombre à cet événement sportif mondial.

De son côté, Adil Dioua, membre du comité directeur de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS) a salué les bons résultats obtenus par l’équipe nationale qui a fait preuve d’un haut niveau de préparation.

Il a noté que ces résultats remarquables ont été obtenus grâce aux efforts conjoints déployés par le ministère de tutelle et la FRMSS qui a garanti à l’équipe national toutes les conditions nécessaires pour assurer une participation exceptionnelle dans cette compétition.

Abdelbar Hasnaoui, conseiller technique national pour le sport scolaire à la FRMSS, a affirmé que l’équipe marocaine a participé à ce championnat dans quatre catégories notamment celles des moins de 15 ans (garçons et filles) et des moins de 18 ans (garçons et filles), ajoutant que l’équipe nationale a remporté trois coupes dans la catégorie des moins de 15 ans, garçons et filles, et la catégorie des moins de 18 ans, garçons.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour promouvoir le sport scolaire, en développant sa base de praticiens et en généralisant les parcours “sport études” dans toutes les régions du royaume afin de permettre aux élèves sportifs et talentueux de concilier formation sportive et d’apprentissage, outre la création d’associations sportives scolaires, fruits d’une collaboration étroite entre le ministère et la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA).

Ces mesures s’alignent sur les objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026, notamment en ce qui concerne la formation des élèves, en renforçant la coordination avec les fédérations royales marocaines du sport pour améliorer leurs compétences sportives et leur esprit de compétition.

A noter que ce championnat a vu la participation de 20 équipes des pays membres de l’ISF, garçons et filles, dans les catégories des moins de 15 ans et des moins de 18 ans, avec une domination du pays hôte sur les premières places.