UNESCO: La Semaine africaine a été une “magnifique réussite” (M. Addahre)

samedi, 25 mai, 2024 à 11:03

Paris – La Semaine africaine de l’UNESCO, qui s’est clôturée vendredi soir à Paris par une belle soirée musicale, a été une “magnifique réussite”, s’est félicité le président du Comité d’organisation de l’édition 2024 de cet événement, l’ambassadeur, délégué permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre.

“Je suis très heureux parce que cette édition a été pilotée par le Maroc du début à la fin. C’est une magnifique réussite avec un enthousiasme populaire extraordinaire de l’avis de tous”, a-il affirmé à la MAP.

Selon M. Addahre, cette manifestation organisée du 22 au 24 mai sous le thème “l’éducation au service de l’innovation, du développement et de la Culture en Afrique” a été une “belle vitrine” de la culture et de l’identité africaines et pour les messages d’universalité portés par l’Afrique.

Cet événement exceptionnel, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique (25 mai), permet aussi de démanteler “l’ensemble des préjugés sur l’identité, sur la culture, sur ce que nous sommes véritablement”, a relevé le diplomate marocain, ajoutant qu’un message d’universalisme se dégage de cette manifestation culturelle.

“Nous sommes dans la maison de l’universel. Et donc, que ça provienne de l’Afrique à travers justement la culture africaine, l’identité africaine, les valeurs que nous portons, nous, en tant qu’Africains, c’est extraordinaire et exceptionnel”, a-t-il indiqué.

La soirée de clôture a été marquée par des prestations musicales de tous les pays participants dans une ambiance “magnifique, festive, à l’image de la culture et de la diversité africaines”, s’est réjoui l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UNESCO.

Le Maroc y a été représenté par une troupe de Gnaoua, art ancestral marocain inscrit sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité, l’occasion pour le public de vivre une immersion dans le monde envoûtant de l’art gnaoui.

Il s’agit selon M. Addahre, d’une “contribution du Maroc à son continent, à son univers immédiat et à sa projection africaine”.

“C’est une contribution patrimoniale du Maroc, le patrimoine immatériel, le patrimoine vivant du Maroc qui s’exprime aujourd’hui à travers et dans les prochaines éditions de cette Semaine africaine”, a-t-il ajouté.

La Semaine africaine de l’UNESCO a été marquée par une programmation éclectique avec des expositions, des défilés de mode, des ateliers pour jeunes apprenants, des conférences et des débats, des animations artistiques et des dégustations de mets typiques africains.