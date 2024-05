L’ONMT relie Gran Canaria à Ouarzazate avec Binter

samedi, 4 mai, 2024 à 18:39

Casablanca – La compagnie aérienne Binter Canarias, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), mettra en place, dès le mois de juillet, une nouvelle route entre Gran Canaria et Ouarzazate pour la saison estivale 2024.

“Après la programmation des villes d’Essaouira et de Tanger, c’est au tour de Ouarzazate d’être reliée à l’archipel permettant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour la destination du sud et son arrière-pays qui regorge de merveilles naturelles, architecturales et culturelles. Dès le mois de juillet, l’aéroport de Ouarzazate sera ainsi connecté à raison d’une fréquence hebdomadaire à Las Palmas, chaque samedi”, indique l’Office dans un communiqué.

Cette nouvelle route est le fruit d’un travail conjoint entre Binter Canarias et l’ONMT qui poursuivent ensemble le développement des routes reliant les Canaries aux différentes régions du Maroc.

Une campagne de communication conjointe est prévue pour accompagner le lancement de cette nouvelle desserte visant à inciter les canariens à venir découvrir les potentialités touristiques qu’offre la région et à y vivre des expériences inédites.

La destination de Tanger va également connaitre le renforcement de sa programmation à partir du mois de juillet, avec l’introduction par la compagnie aérienne d’une fréquence supplémentaire pour passer à 2 fréquences semaine, soit le mercredi et le samedi. Une fréquence qui permettra de nouvelles opportunités de voyage city break.