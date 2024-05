L’UM6P et l’OCP soutiennent le projet “Climate Impulse”

vendredi, 24 mai, 2024 à 23:19

Benguérir – L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP, leader mondial des engrais phosphatés et investisseur majeur dans le développement de l’hydrogène vert, ont rejoint les principaux partenaires du projet “Climate Impulse”, qui devrait aboutir en 2028 à un tour du monde sans escale et sans émissions, à bord d’un avion à hydrogène vert.

La cérémonie de signature de cet accord de partenariat s’est déroulée, vendredi à Benguérir, en présence notamment du légendaire explorateur et pionnier, Dr. Bertrand Piccard, président de “Climate Impulse”, qui mène cette initiative ambitieuse, et Dr. Ilham Khadri, PDG de Syensqo, premier partenaire principal du projet.

S’exprimant à cette occasion, M. Piccard a expliqué qu’ «au-delà du premier tour du monde sans escale et sans émissions avec un avion à hydrogène, le but de Climate Impulse est de rassembler des leaders de l’innovation et des acteurs clés de la technologie pour entraîner dans l’action climatique les secteurs économique, industriel, et bien sûr éducatif ».

“L’arrivée du Groupe OCP et de l’UM6P va permettre des avancées significatives pour ce projet, en y associant le plus grand nombre possible d’étudiants, mettant ainsi l’innovation au service de la durabilité”, s’est-il réjoui.

Pour sa part, Mme Hanane Mourchid, Chief Sustainability & Innovation officer à l’OCP a souligné que ce projet constitue “un effort pionnier dans un contexte de nécessité du développement technologique pour contribuer aux solutions de décarbonation”.

“Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui démontre concrètement les opportunités d’avancer vers une économie décarbonée” sur la base d’hydrogène vert, en tant que clé pour la décarbonation, , a-t-elle dit, rappelant l’ambition importante de l’OCP d’être carbone neutral à l’horizon 2040 sur toutes ses activités et d’être particulièrement neutre sur ses émissions directes à l’horizon 2030, des objectifs qui ne peuvent être atteints sans le développement et l’utilisation de l’hydrogène vert.

De son côté, la directrice générale de Syensqo, Dr. Ilham Kadri, a exprimé sa fierté d’accueillir au sein du projet “Climate Impulse” les deux partenaires “d’exception” que sont l’UM6P et le Groupe OCP, fleuron industriel et fortement engagé sur la décarbonation de l’agriculture.

“Leur expertise et savoir-faire viennent parfaitement compléter notre association avec la fondation Solar Impulse et permettra à ce projet climatique, technologique et humain de voir le jour”, a-t-elle poursuivi, se félicitant de la création de cette synergie internationale autour de ce magnifique projet porteur d’espoir.

Quant à M. Hicham El Habti, président de l’UM6P, il s’est félicité de la contribution à ce projet, soulignant que cette collaboration constitue “une opportunité unique pour nos chercheurs et étudiants de travailler sur des solutions pionnières face aux défis climatiques”, et favorise ainsi le transfert de compétences et de connaissances au Maroc.

Ce projet offrira aussi l’occasion pour les étudiants de travailler sur des projets similaires, surtout dans un domaine aussi innovant que celui de l’hydrogène vert, et dans lequel l’UM6P investit en termes de chercheurs, de doctorants et d’équipements, a-t-il expliqué à la MAP, avant de conclure que “nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans la promotion de la durabilité à travers l’innovation et la recherche”.

Selon un communiqué conjoint publié à cette occasion, le développement de l’avion a commencé en 2022, incluant des recherches, des études de faisabilité et de conception avec le soutien de grands noms de l’industrie.

Depuis 2024 et l’arrivée de Syensqo comme premier partenaire principal, le développement et la construction de l’avion se poursuivent, au sein de l’entreprise 49SUD, dirigée par M. Raphaël Dinelli, ingénieur et co-pilote de Climate Impulse aux côtés du Dr Piccard, souligne-t-on.

Et de poursuivre qu’au-delà d’une percée technologique majeure contribuant à la décarbonation du secteur de l’aviation, “Climate Impulse” est un porte-drapeau du secteur des technologies propres, dont la Fondation “Solar Impulse” met en exergue le vaste potentiel au quotidien.

“Des milliers de solutions existent pour rendre notre monde plus efficient, et cocher la double-case de rentabilité économique et protection environnementale. Cette aventure représente un message fort et puissant démontrant que moderniser et décarboner notre monde est possible, dès aujourd’hui”, ajoute la même source.

La contribution de l’UM6P et du Groupe OCP à ce projet, aux côtés de Syensqo, traduit ainsi leur “engagement envers cette vision et reflète leur détermination à jouer un rôle actif dans l’avancement de l’objectif de développement durable de l’ONU n° 13 relatif à la lutte contre les changements climatiques, ainsi que leur volonté de soutenir des initiatives globales pour un avenir durable”, lit-on dans le communiqué.

Cette collaboration vise à mettre en avant le potentiel du Maroc en tant que leader émergent dans le domaine de l’hydrogène vert, et à démontrer son rôle majeur dans le développement de solutions durables et novatrices, à l’échelle internationale.

A travers cet accord, l’UM6P et le Groupe OCP seront avec Syensqo “des acteurs essentiels dans le processus de résolution des défis techniques associés à Climate Impulse, incluant notamment la gestion des températures extrêmes requises pour maintenir l’hydrogène liquide à -253°C au long des neuf jours de vol estimés”.

De plus, ils seront impliqués dans la conception et la fabrication de réservoirs thermiques adaptés. Outre ces aspects cruciaux, les trois partenaires exploreront et développeront aussi d’autres solutions innovantes pour garantir le succès de ce projet.