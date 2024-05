Le Maroc, l’une des meilleures destinations pour admirer les paysages enneigés en Afrique (journal sud-africain)

vendredi, 24 mai, 2024 à 13:08

Johannesburg – Le Maroc est l’une des meilleures destinations touristiques pour découvrir et admirer la beauté des paysages enneigés en Afrique, rapporte vendredi le journal sud-africain «Independent Online».

«Si l’Afrique, avec ses paysages diversifiés, est connue pour son ensoleillement, certains endroits connaissent des températures glaciales et de la neige en hiver», a souligné le média, mettant l’accent sur l’importance de mettre en valeur la diversité de l’offre touristique du continent.

Il a signalé ainsi que la station de ski Oukaïmden, située dans la chaine montagneuse de l’Atlas, près de la montagne Toubkal (80 km au sud-est de Marrakech), incarne l’offre touristique variée dont jouit le Maroc.

«Cette région de haute altitude est la partie la plus enneigée du Maroc, un pays qui dispose également de paysages désertiques», ajoute le journal, notant que l’Oukaïmden bénéficie d’un climat méditerranéen aux étés chauds et des hivers longs et froids, marqués par d’intenses chutes de neige.

Soulignant que les infrastructures hôtelières et les centres de location de skis sont disponibles à proximité, le média relève que la meilleure période pour visiter cette région s’étend de décembre à avril, pendant l’hiver dans l’hémisphère nord.