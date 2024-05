Le secteur de l’élevage maintient son équilibre (ministère)

samedi, 25 mai, 2024 à 0:04

Rabat – Le secteur de l’élevage maintient son équilibre grâce aux mesures prises par le gouvernement et la mise en œuvre du Programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Ce programme, porte sur la distribution de l’orge subventionné et de l’aliment composé subventionné au profit des éleveurs, ainsi que l’aménagement et l’équipement de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, indique le ministère dans un communiqué.

En outre, la suspension des droits de douane et de la TVA, en plus de la subvention de l’importation des ovins, ont permis un approvisionnement régulier du marché national en produits animaux.

Les mesures prises en perspective de l’Aïd Al Adha, notamment la subvention aux importations des ovins, permettront de contribuer à assurer l’offre pour l’approvisionnement continu du marché. Le programme de préparation de l’Aïd Al Adha est décliné sur l’ensemble du territoire national, conclut le communiqué.