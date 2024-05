Congrès de l’Union parlementaire arabe: la délégation marocaine réitère le soutien du Royaume à la cause palestinienne

dimanche, 26 mai, 2024 à 21:54

Alger – La délégation marocaine prenant part au 36e Congrès de l’Union parlementaire arabe (UPA) a réitéré, dimanche à Alger, le soutien du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à la Cause palestinienne et ses efforts pour préserver le statut juridique et le cachet historique et civilisationnel de la Ville sainte.

Dans une allocution au nom de la délégation marocaine, le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sibari, a mis en avant les initiatives de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, visant à sauvegarder l’identité culturelle de la Ville sainte et à soutenir la résistance du peuple palestinien face aux tentatives tendant à modifier la statut de la ville sainte et l’équilibre démographique dans les territoires palestiniens.

“La paix et la coexistence ont été et resteront l’une des composantes de la doctrine de la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi”, a relevé M. Sibari, réitérant les positions constantes et historiques du Maroc en faveur de la Cause palestinienne et les efforts déployés par SM le Roi, Président du Comité Al Qods, pour préserver le statut juridique et le cachet historique et civilisationnel de la Ville sainte.

Dans ce sens, il a rappelé le Discours Royal adressé au 33ème Sommet de la Ligue des Etats Arabes tenu à Manama, dans lequel le Souverain a souligné qu’”en ces moments difficiles que traverse la question palestinienne à la suite de l’agression israélienne flagrante contre la bande de Gaza, Nous ne sommes que plus déterminé à maintenir la Cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient”.

M. Sibari a affirmé que le peuple palestinien lutte depuis des décennies contre “l’injustice historique qui lui est faite, et qu’aujourd’hui il verse son sang pour obtenir ses droits inaliénables et non négociables”.

En outre, il a mis l’accent sur les répercussions de la situation actuelle dans le monde arabe concernant le positionnement du groupe arabe sur la scène internationale et ses retombées sur la cause palestinienne, dans la mesure où le peuple palestinien de la bande de Gaza souffre énormément de l’agression israélienne, regrettant l’inaction de la communauté internationale, en particulier, les forces qui influencent les résolutions internationales, pour mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien.

Et d’appeler à mobiliser le soutien politique nécessaire à la cause palestinienne en unifiant la position arabe et en édifiant un environnement arabe et des relations interarabes fondées sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, tout en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale des États.

M. Sibari a insisté également sur la nécessité d’agir au niveau des forums parlementaires régionaux et internationaux pour mettre fin à l’agression, lever le siège imposé au peuple palestinien et mobiliser le soutien parlementaire pour aboutir à une paix juste et durable dans la région.

Le chef de la délégation marocaine a abordé aussi les défis de taille auxquels fait face le monde arabe, en particulier les tentatives de division de certains pays arabes, la montée du terrorisme, l’augmentation des vagues de migration et d’asile, ainsi que les effets du changement climatique et de la sécheresse.

Par ailleurs, il a appelé à un renouvellement radical des méthodes de travail des institutions d’action arabe commune, ainsi que des Conseils législatifs arabes, afin qu’ils puissent faire preuve de créativité dans l’élaboration de solutions efficaces afin d”’exploiter nos capacités, nos richesses et notre héritage pour réaliser le progrès escompté”.

Le Parlement marocain prend part aux travaux de la 34e session du Comité exécutif et du 36e Congrès de l’Union parlementaire arabe (UPA), qui se tiennent du 25 au 27 mai à Alger, avec la participation de présidents et de chefs de délégation des parlements arabes, et en présence de représentants d’organisations arabes, régionales et internationales.

Le Parlement marocain est représenté à Congrès par une délégation de la section parlementaire nationale, conduite par Mohamed Sibari, premier vice-président de la Chambre des représentants, et comprenant les députés Fatima Khair et Hafid Ouachak (groupe du Rassemblement national des indépendants), Abderrazak Ahlouch (groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme), Faiçal Zerhouni (groupe constitutionnel démocratique et social), et les membres de la Chambre des Conseillers Cheikh Ahmadou Adabda (groupe Authenticité et Modernité) et Abdellatif Moustakim, président du groupe de l’Union générale des travailleurs du Maroc.

Les membres de la section ont participé à la 34e session du comité exécutif de l’UPA, ainsi qu’aux réunions des commissions permanentes, en l’occurrence la commission Palestine, la commission des affaires politiques et des relations parlementaires et la commission des affaires sociales, de la femmes, de l’enfant et de la jeunesse.

Outre l’examen des rapports des sessions précédentes et des activités du secrétariat général depuis le 35e congrès, l’actuelle session se penchera sur les défis actuels auxquels fait face la région arabe, en particulier la situation dans la bande de Gaza.