Une délégation du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur à l’honneur à Londres

samedi, 25 mai, 2024 à 11:53

Londres – Une délégation du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) a été à l’honneur lors d’une cérémonie organisée, lundi au Parlement britannique, à l’initiative du groupe d’amitié parlementaire “APPG-Morocco” (All-Party Parliamentary Group for Morocco).

Composée de 79 membres de 17 nationalités différentes, la délégation a effectué, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, un voyage d’étude au Royaume-Uni, qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement de la coopération militaire entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre d’État britannique pour la Défense, Andrew Murrison, a relevé que “le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un partenaire régional et international fiable du Royaume-Uni, qui joue un rôle dans la promotion de la stabilité, de la paix et du développement, à la fois en méditerranée, dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.”

M. Murrison a salué “l’engagement indéfectible” du Maroc dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, avec plus de 1.600 soldats de la paix opérant en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan.

“Le Royaume-Uni et le Maroc entretiennent des relations de défense profondes et de longue date qui s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat beaucoup plus large permettant aux deux Royaumes de progresser sur leurs objectifs communs, tant au niveau de la sécurité et de la stabilité régionale, qu’au niveau du tourisme, du commerce et de l’investissement”, a-t-il soutenu.

Tout en insistant sur l’importance des relations séculaires entre les deux pays, M. Murrison a souligné qu’elles sont “consolidées par les liens étroits qui unissent nos familles Royales”.

Pour sa part, le directeur du CREMS, le Colonel-Major Lahcen El Hajjam a souligné l’excellence de la coopération entre les deux Armées dans le domaine de l’enseignement militaire supérieur et en matière d’organisation des activités conjointes de formation et d’entraînement.

En témoigne le programme de consolidation des compétences en planification opérationnelle, au profit du Cours Supérieur de Défense, et l’organisation des exercices combinés, particulièrement l’exercice ”Jbel Sahara”, dont l’objectif est d’améliorer l’interopérabilité opérationnelle, a précisé le Colonel-Major, qui a conduit cette délégation.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a relevé que le choix de Londres pour cette mission reflète “le partenariat solide et enraciné entre les deux pays, qui se manifeste à la fois dans le domaine de la formation à travers l’enseignement militaire supérieur et sur le terrain par le biais d’exercices militaires d’envergure organisés conjointement”.

La présence de plusieurs nationalités d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe incarne la tradition du Maroc, des Forces Armées Royales et du CREMS, visant à accueillir et de former des partenaires du monde entier, a-t-il noté, soulignant qu’il s’agit d’un “engagement très fort du Maroc en faveur de la coopération internationale et de la conjugaison des efforts entre alliés au service de la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde”.

Cette mission de la délégation du CREMS, organisée en partenariat avec les ministères britanniques de la Défense et des Affaires étrangères, du 20 au 24 mai, a connu une série de rencontres et d’activités visant à favoriser le partage d’expérience et à consolider davantage la coopération militaire entre le Maroc et le Royaume-Uni.