Indonésie: Participation “particulièrement remarquée” du Maroc au Forum mondial de l’eau (M. Baraka)

vendredi, 24 mai, 2024 à 17:32

Bali (Indonésie) – Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est félicité de la participation “particulièrement remarquée” du Maroc lors de la 10ème édition du Forum mondial de l’eau, qui a pris fin vendredi à Bali (Indonésie).

Faisant le bilan de cette participation, M. Baraka a évoqué, dans une déclaration à la MAP, l’attribution, lors de la cérémonie d’ouverture du Forum, du Grand Prix mondial Hassan II de l’Eau à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui a été récompensée pour son engagement en matière de sécurité hydrique et alimentaire.

“Le Grand Prix mondial Hassan II de l’Eau est une reconnaissance du modèle marocain dans le domaine de l’eau qui a été initié par Feu SM Hassan II et poursuivi et enrichi par SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il indiqué.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par la projection d’un film institutionnel qui a montré la dynamique que connaît le Maroc en matière de gestion des ressources hydriques, a-t-il ajouté.

Il a rappelé les rencontres bilatérales qu’il a tenues à l’occasion de ce Forum, et qui témoignent de l’intérêt porté par plusieurs pays au modèle marocain en matière de gestion des ressources en eau.

Le ministre a eu, en marge du Forum, des entretiens avec des représentants d’organismes internationaux dont la FAO et le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), ainsi qu’avec les représentants de pays frères et amis (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Egypte, Espagne, Chine, Hongrie et Finlande).

L’une de ces rencontres a été sanctionnée par la signature d’un protocole d’accord de coopération dans le domaine des ressources en eau entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Une autre rencontre avec le directeur exécutif du Réseau mondial des musées de l’eau relevant de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a permis de lancer un projet important portant sur la création d’un écomusée de l’eau dans la région d’Errachidia, en partenariat avec le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau, a fait valoir M. Baraka.

Le ministre a également souligné l’importance du pavillon mis en place par le Maroc, qui a accueilli plusieurs rencontres sur des thématiques variées telles que le dessalement de l’eau, la gestion des nappes souterraines et la gouvernance intégrée des ressources en eau.

“Le Forum de Bali a été l’occasion de porter haut et fort la voix du Maroc en tant que pays modèle en matière de gestion des ressources en eau”, a-t-il relevé.

Et d’ajouter que dans le cadre de sa présidence du Réseau international des organismes de bassin (RIOB), le Maroc a signé un certain nombre d’accords internationaux liés notamment au jumelage entre organismes de bassin.

Le RIOB est présidé par le Maroc depuis octobre 2019, à la suite du Sommet international sur la sécurité hydrique organisé à Marrakech.

Créé en 1994, le RIOB compte 192 membres issus de 88 pays. Son action s’inscrit dans une vision mondiale d’amélioration de la gestion des ressources en eau et des écosystèmes à l’échelle des bassins.

“Le forum de Bali a été l’occasion de nous engager dans une logique d’action commune en faveur de l’eau, dans le cadre du nexus eau-énergie renouvelable-sécurité alimentaire-environnement”, a relevé M. Baraka.