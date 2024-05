Sahara: Forte participation du Maroc aux travaux du séminaire du C24 au Venezuela

mardi, 14 mai, 2024 à 19:45

Nations Unies (New York) – Une importante délégation marocaine, conduite par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, prend part du 14 au 16 mai courant, au séminaire régional du C24 pour les Caraïbes, qui se tient à Caracas, au Venezuela.

La délégation marocaine est composée notamment de M. Redouane Houssaini, directeur des Nations Unies et des organisations internationales, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce séminaire sera l’occasion pour la délégation marocaine d’informer les membres du Comité et les autres participants, des derniers développements de la question du Sahara marocain, notamment l’appui retentissant de la communauté internationale à l’Initiative marocaine d’autonomie, avec le soutien de plus de 107 États membres, l’ouverture d’une trentaine de Consulats généraux à Laâyoune et Dakhla, confirmant la marocanité du Sahara, ainsi que le développement socio-économique et infrastructurel sans précédent que connaissent les deux régions du Sahara marocain.

Cette réunion sera également marquée par la mise en lumière du rôle de l’Algérie dans la création et le maintien du différend régional sur le Sahara marocain, et sa responsabilité historique, politique et morale en tant que partie principale à ce différend, comme le confirment les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2703, adoptée le 30 octobre 2023.

Ces mêmes résolutions ont consacré le sérieux et la crédibilité de l’Initiative marocaine d’autonomie, en tant que seule et unique solution à la question du Sahara marocain et réaffirmé que les tables rondes, avec les mêmes quatre participants et dans le même format, demeurent le seul cadre pour mener le processus exclusivement onusien afin de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend.

En outre, les deux élus du Sahara marocain, en l’occurrence Mme Ghalla Bahiya, de la Région Dakhla-Oued Eddahab et M. M’hamed Abba, de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, participent à ce séminaire, sur invitation de la présidente du Comité, comme c’est le cas depuis plusieurs années.