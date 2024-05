C24: Djibouti salue le soutien international grandissant à l’initiative marocaine d’autonomie

vendredi, 24 mai, 2024 à 23:25

Caracas – Djibouti s’est félicité, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU, du soutien international grandissant à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

“Nous nous réjouissons de voir que cette initiative, conforme aux principes du droit international, de la Charte de l’ONU, ainsi qu’à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, jouit désormais d’un soutien mondial grandissant”, a souligné Youssouf Aden Moussa, conseiller à la Mission permanente de Djibouti auprès de l’ONU.

Aden Moussa, qui s’exprimait lors du séminaire régional du C24 pour les Caraïbes tenu du 14 au 16 mai à Caracas au Venezuela, a également salué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique à ce différend régional.

Il s’est en outre félicité de la participation à ce séminaire des représentants des populations du Sahara marocain, rappelant que ces représentants ont été démocratiquement réélus lors des élections de 2021.

Il a également exprimé l’engagement de Djibouti à soutenir tout élan et impulsion nécessaire dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional tel que recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité.

Et de conclure que seule la solution politique à ce différend régional ainsi que le renforcement de la coopération régionale qu’elle offre aux pays du Maghreb “contribueront énormément à la stabilité et à la sécurité du Sahel”.