L’axe Maroc-Espagne-Portugal joue un ‘’rôle crucial’’ dans la géopolitique européenne et mondiale (expert espagnol)

mardi, 14 mai, 2024 à 21:48

Madrid – L’axe constitué par le Maroc, l’Espagne et le Portugal joue un ‘’rôle crucial’’ dans la géopolitique européenne et mondiale et garantit la sécurité et la prospérité de la Méditerranée, l’Atlantique et l’Afrique du Nord, souligne l’expert espagnol Guillermo Taboada.

‘’La stabilité et la coopération entre les trois pays, qui partagent une relation multiforme qui va bien au-delà de la géographie, sont essentielles pour la sécurité et la prospérité de la Méditerranée, de l’Atlantique et de l’Afrique du Nord’’, écrit Taboada dans un article publié, mardi, au journal électronique espagnol ‘’economiadigital’’.

Selon l’analyste espagnol, la proximité géographique entre les trois pays crée une ‘’interconnexion naturelle’’ entre eux, relevant que ce ‘’voisinage stratégique place les trois nations dans une position unique pour relever des défis communs’’ et pour ‘’saisir les opportunités de développement économique et social’’.

‘’En outre, l’histoire commune des trois pays a laissé une marque indélébile sur leurs relations actuelles. Pendant des siècles, les influences culturelles, linguistiques et religieuses ont coexisté, façonnant leur identité. Il existe donc des liens historiques et culturels profonds qui favorisent la collaboration et la compréhension mutuelle’’, fait valoir M. Taboada.

Sur le plan économique, soutient l’auteur de l’article, l’Espagne, le Portugal et le Maroc entretiennent des relations commerciales ‘’dynamiques et en constante progression’’, assurant que le Maroc constitue un ‘’partenaire commercial important pour l’Espagne et le Portugal, en particulier dans des secteurs tels que l’énergie, l’agriculture, la pêche et le tourisme, alors que l’Espagne et le Portugal sont d’importants investisseurs étrangers au Maroc, participant à des projets d’infrastructure, d’industrie et de services’’.

‘’D’un point de vue géopolitique plus large, la stabilité et la coopération entre ces pays sont fondamentales pour la sécurité et la prospérité de la Méditerranée, de l’Atlantique et de l’Afrique du Nord. Les trois pays partagent des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et la collaboration en matière de sécurité et de défense, y compris la coopération dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme, est essentielle pour garantir la stabilité dans la région et protéger les intérêts mutuels’’, détaille l’expert espagnol.

‘’Dans une perspective plus large de l’Union européenne (UE), nous partageons des intérêts communs avec le Maroc en matière de coopération énergétique et environnementale, en particulier dans des domaines tels que les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique’’, souligne-t-il, notant que le Maroc a développé ‘’d’importants projets d’énergie renouvelable avec le soutien de l’UE, tels que le parc éolien de Tarfaya et la centrale solaire Noor Ouarzazate’’.

‘’L’Espagne, le Maroc et le Portugal ont établi un axe géopolitique unique qui, au-delà de la politique et de l’économie, englobe la culture et le sport. Ce lien trilatéral a récemment été renforcé par la candidature conjointe pour l’organisation d’un événement emblématique : la Coupe du monde de football 2030’’, indique-t-il.

‘’La décision d’organiser la Coupe du monde 2030 conjointement entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal n’est pas seulement une manifestation de la passion partagée pour le football, mais aussi une démonstration d’unité et de coopération à un moment où le monde est confronté à des défis sans précédent’’, écrit l’auteur de l’article, précisant que cet événement sportif mondial ‘’offre également une occasion unique de promouvoir des valeurs telles que la diversité, l’inclusion et le respect mutuel’’.