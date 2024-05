Covid-19: vingt-six nouveaux cas (Bulletin hebdomadaire)

vendredi, 10 mai, 2024 à 19:45

Le Maroc et le Brésil sont appelés à assumer une responsabilité commune pour préserver la sécurité et la prospérité économique au sein de l’espace atlantique, qui est aussi un espace de coopération économique entre l’Afrique et l’Amérique Latine, a affirmé vendredi à Brasilia, le ministre de la justice, M. Abdellatif Ouahbi, à l’issue de sa rencontre avec son homologue brésilien, Enrique Ricardo Lewandowski.