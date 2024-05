Dakhla: Célébration du 19è anniversaire du lancement de l’INDH

samedi, 18 mai, 2024 à 21:38

Dakhla – Une cérémonie marquant la célébration du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été organisée, samedi à Dakhla, l’occasion de faire le point sur le bilan des réalisations de la troisième phase de l’Initiative, notamment en matière du soutien de la santé de la mère et de l’enfant.

Cette cérémonie, placée sous le slogan “Les mille premiers jours: Fondement de l’avenir de nos enfants”, a été présidée par le Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur d’Oued Eddahab, Ali Khalil, en présence des représentants des autorités locales, d’élus, des bénéficiaires des projets de l’INDH et des chefs des services extérieurs et des acteurs de la société civile.

S’exprimant à cette occasion, M. Khalil a indiqué que les trois premières années, allant de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans, constituent une étape cruciale en raison de leur impact sur la santé et le développement de l’enfant, notant que l’INDH œuvre inlassablement à améliorer les prestations de santé offertes à cette catégorie.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité d’œuvrer à l’amélioration des soins médicaux des femmes et des enfants, en particulier en milieu rural, faisant savoir qu’une campagne de sensibilisation portant sur les 1.000 premiers jours de la vie d’un enfant sera lancée au niveau de la province d’Oued Eddahab.

Initiée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette campagne qui aura lieu du 22 mai au 22 juin, vise à renforcer la sensibilisation à l’importance vitale de ces 1.000 premiers jours de la vie d’un enfant, a-t-il précisé.

Au cours de cette rencontre, le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Saleh Nafaa, a présenté un exposé au cours duquel, il a mis l’accent sur les réalisations de l’INDH durant sa troisième phase 2019-2023, avec un accent particulier sur les acquis réalisés en termes de la santé de la mère et de l’enfant.

M. Nafaa a relevé, dans ce sillage, que les projets financés dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, en particulier l’axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant, ont contribué au renforcement du système de santé maternelle et infantile et à lutter contre la malnutrition chez les enfants.

Dans ce sillage, M. Nafaa a passé en revue les différents projets mis en œuvre pour améliorer les prestations de santé offertes aux mères et enfants, citant à cet égard trois projets dédiés au renforcement des équipements et matériels médicaux et paramédicaux, dont la contribution de l’INDH est de l’ordre de 1,10 millions de dirhams (MDH).

Il s’agit également des campagnes de sensibilisation portant sur la santé de la mère et de l’enfant (100.000 dirhams) et de deux projets relatifs à la nutrition (150.000 dirhams), en plus de la remise d’une ambulance et d’une unité mobile (2,01 MDH), a-t-il précisé.

Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Issam Ahdi, a présenté un exposé sur “Les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, la communication pour un changement social et comportemental”.

A l’issue de cette cérémonie, le Wali de la région a supervisé une opération de remise des clés d’une unité mobile pour prélèvement sanguin au profit de la province d’Oued Eddahab.