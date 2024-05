L’Université Al Akhawayn abrite une conférence internationale sur l’enseignement des 2ème langues

vendredi, 24 mai, 2024 à 12:07

Ifrane – Des professionnels et chercheurs universitaires de différents pays prennent part à Ifrane, du 23 au 24 mai, à une Conférence Internationale sur l’enseignement et l’apprentissage des deuxièmes langues au 21ème siècle, organisée à l’initiative de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI).

Dans une déclaration à la MAP, Meriem Sahli, coordinatrice de l’événement, a souligné que cette conférence internationale réunit une pléiade d’enseignants chercheurs et d’experts de différents pays pour débattre de la question l’enseignement et l’apprentissage des deuxièmes langues au 21ème siècle, une époque marquée par l’utilisation des nouvelles technologie, dont notamment l’IA qu’il convient de maîtriser au bénéfice des étudiants.

Elle a ajouté que ce colloque se veut une plateforme d’échange et de partage entre chercheurs et experts sur la manière d’élaborer de nouvelles méthodologies permettant d’améliorer les outils pédagogiques pour enseigner les langues étrangères à travers le monde.

De son côté, la professeur de la langue arabe à l’Université Américaine au Caire en Egypte, Imane Aziz Soulaiman, a expliqué qu’à la lumière des transformations rapides observées de nos jours, il est devenu impératif pour les experts de se réunir pour débattre de l’enseignement des deuxièmes langues, dont l’arabe.

Organisée par l’unité de la langue arabe de l’Ecole des sciences sociales, des arts et des sciences humaines (SSAH) de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) et l’université Free State d’Afrique du Sud, l’objectif de cette conférence est de servir de plateforme pour présenter les dernières avancées et les meilleures pratiques dans l’utilisation des compétences du 21ème siècle, de la linguistique de corpus, des sciences humaines numériques et de l’Intelligence Artificielle (IA) dans l’enseignement des deuxièmes langues.

Les participants à cette conférence pourront échanger des idées, partager des expériences et collaborer à la conception de stratégies et de programmes d’études efficaces pour améliorer l’enseignement des deuxièmes langues.

La cérémonie d’ouverture de cette conférence a été marquée par un hommage au professeur Brahim Boussouab, ancien enseignant de la langue arabe à l’Université Al Akhawayn.