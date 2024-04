Marrakech-Safi : Rencontre de sensibilisation sur l’entrepreneuriat, au profit des jeunes de la famille de la Résistance

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:14

Marrakech – “L’auto- emploi, l’entrepreneuriat et les coopératives, un levier de développement socio-économique intégré et durable et un enjeu institutionnel pour réaliser l’inclusion économique” a été le thème d’une rencontre de sensibilisation organisée jeudi à Marrakech, au profit des jeunes de la famille de la Résistance et de l’Armée de Libération issus de la région Marrakech- Safi.