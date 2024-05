Présentation à Buenos Aires de la troisième anthologie des Poètes Argentins Amis du Maroc

samedi, 4 mai, 2024 à 21:09

Buenos Aires – La troisième anthologie des poètes Argentins amis du Maroc, qui installe un « dialogue entre le Maroc et l’Argentine » à travers l’art et la culture, a été présentée, jeudi soir à la foire internationale du livre de Buenos Aires, en présence d’un parterre d’intellectuels, de diplomates, d’académiciens et de la cinquantaine d’auteurs de cette œuvre collective.

Ce livre vient former, avec deux autres anthologies, une trilogie que l’ambassade du Maroc s’emploie de diffuser depuis 2021 avec la contribution de quelque 90 écrivains membres de l’association des « Poètes Argentins Amis du Maroc » (PAAM).

Intitulée « Dialogues entre le Maroc et l’Argentine », cette œuvre a fait la part belle à des textes et des poèmes qui livrent les impressions et les interprétations qu’une dizaine de toiles de peintres marocains ont inspirées à une cinquantaine d’écrivains argentins.

L’écrivain et poétesse Mariela Palermo, qui a eu la charge de corriger les trois anthologies, a expliqué la portée de ce « projet littéraire » construit patiemment dans l’objectif de « réduire les distances » et promouvoir le rapprochement entre deux pays et deux cultures séparés par un Océan.

« Le livre que nous présentons aujourd’hui dans le cadre de la foire du livre de Buenos Aires établit un dialogue sensoriel. Il a été conçu comme une conversation entre les arts et nous invite à explorer l’identité artistique qui surgit de l’interaction entre la peinture et les mots », a affirmé Palermo, soulignant que chaque écrivain argentin a choisi une peinture d’un artiste marocain pour élaborer un texte à partir d’une image.

Pour sa part, Le président de la “Fondation du livre” organisatrice de la foire de Buenos Aires et président de l’Association argentine des écrivains (SADE), Alejandro Vaccaro, s’est félicité de la présentation de cette anthologie dans le cadre de la 48ème foire du livre de la capitale argentine.

Vaccaro a souligné à cette occasion la place centrale que joue la littérature, et la culture en général, dans la découverte d’autres horizons, dans l’exploration d’autres perspectives et, in fine, dans le rapprochement des peuples.

L’écrivain Santiago De Luca, coordonnateur de « l’espace argentino-maghrébin Jorge Luis Borges », a livré sa propre lecture de l’anthologie à partir de la perspective d’un connaisseur des deux rives de l’Atlantique.

En donnant lecture à quelques fragments de textes contenus dans cette œuvre, Santiago De Luca relève la pertinence avec laquelle les auteurs ont interprété les toiles des artistes marocains, en dépit de la distance géographique et culturelle qui les sépare.

L’ambassadeur du Maroc en Argentine et initiateur de ce projet, Fares Yassir, s’est félicité du succès engrangé par ce projet de « diplomatie culturelle » qui s’est converti en une trilogie, à la faveur du génie créateur et de la générosité d’un groupe d’écrivains argentins amis du Maroc.

Le diplomate marocain a émis l’espoir de voir cette troisième anthologie, à l’instar des deux premières, déclarée œuvre d’intérêt culturel par la ville de Buenos Aires.

Il a aussi annoncé la traduction prochaine de la trilogie à la langue arabe, afin de rapprocher encore plus sa teneur au lecteur marocain non hispanophone.

Dans le prologue du livre, l’ambassadeur du Maroc fait observer que cette « conversation » entre deux cultures « ne fait pas seulement tomber les barrières de la langue et des nationalités, mais elle réunit deux peuples différents en termes de géographie, de culture et de traditions (…). C’est un appel à renforcer la connaissance mutuelle qui existe déjà entre le Maroc et l’Argentine ».

Au terme de la présentation, des diplômes ont été remis à la cinquantaine d’écrivains ayant contribué à cette oeuvre littéraire.