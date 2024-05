La promotion de la coopération judiciaire et juridique au centre d’entretiens entre M. Daki et le président du Conseil suprême de justice du Koweït

mercredi, 8 mai, 2024 à 10:54

Rabat – La promotion de la coopération judiciaire et juridique entre le Maroc et le Koweït a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki et le président du Conseil suprême de justice du Koweït et président de la Cour de cassation, Adel Majid Bouresli.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Daki a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance de données liées au travail dans le domaine de la justice au Koweït, notamment les meilleures pratiques adoptées par l’autorité judiciaire dans ce pays frère.

Ces entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre des relations distinguées entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont celui de la justice, ont permis de “jeter des bases et partager des visions communes entre les deux pays pour lutter contre les différentes formes de criminalité, notamment le crime organisé transfrontalier, ainsi que d’unifier l’action et adopter des mécanismes modernes pour y faire face, et ce au service de la justice dans nos deux pays”.

Pour sa part, M. Bouresli a souligné, dans une déclaration similaire, que cette rencontre a permis de passer en revue des questions d’intérêt commun en matière de coopération judiciaire et juridique, de partager les jurisprudences et décisions de justice et de prendre connaissance des progrès des deux pays concernant l’action de la justice et du Ministère public, ainsi que des nouveautés liées à l’enquête, à l’exécution des décisions de justice et à la coopération sur des questions d’intérêt commun entre les autorités judiciaires koweïtienne et marocaine.

Le responsable koweïtien a affirmé que sa visite dans le Royaume témoigne de la force et de la solidité des relations entre le Maroc et le Koweït, “ancrées et stables, et dont nous sommes fiers”.

Le président du Conseil suprême de justice du Koweït et président de la Cour de cassation s’est entretenu, plus tôt dans la journée, avec le Premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, sur l’échange d’expertises, la consolidation des compétences et la présentation des meilleures pratiques en matière de formation, de numérisation et de modernisation.