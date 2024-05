19è Tour cycliste du Bénin: 2è titre consécutif pour Ed-Doghmy, le Maroc champion par équipe

samedi, 4 mai, 2024 à 15:09

La Maison de la presse de Tanger a abrité, vendredi soir, une conférence nationale sous le thème “Les nouveaux médias, liberté et émancipation, dispositions juridiques, déontologie professionnelle, et changements sociétaux”, avec la participation d’une pléiade de journalistes et d’académiciens.