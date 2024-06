Eliminatoires africaines Mondial-2026 (4e journée/Gr.E): “notre objectif est de rester en tête de notre groupe et se rapprocher de la qualification” (Walid Regragui)

lundi, 10 juin, 2024 à 20:42

Agadir – Le sélectionneur national Walid Regragui a assuré, lundi à Agadir, que l’objectif des Lions de l’Atlas est de rester en tête du groupe E des éliminatoires africaines du Mondial-2026 de football et se rapprocher davantage de la qualification.

“Nous devons remporter le match contre le Congo Brazzaville et terminer premiers de notre groupe car l’objectif principal est la qualification au prochain Mondial”, a-t-il précisé en conférence de presse d’avant match Maroc-Congo Brazzaville, prévu mardi au Grand stade d’Agadir pour le compte de la 4e journée (groupe E).

“Nous sommes déterminés à accentuer notre intensité offensive pour faire le meilleur match possible”, a affirmé le sélectionneur national.

Il a estimé, dans ce sens, que “notre objectif reste les trois points de la victoire et nous allons essayer de combiner la qualité de jeu et le résultat surtout que nous jouons devant notre public et dans des conditions idéales”.

“Il est important de trouver le meilleur équilibre pour que les meilleurs éléments jouent, mais il faut aussi un peu plus de temps pour trouver la meilleure animation offensive”, a-t-il dit, notant que “nous disposons d’un banc d’une très grande qualité”.

“Le plus important est l’équilibre du groupe et si j’estime qu’un joueur est capable de donner une qualité technique je l’intègre sans hésitation”, a-t-il ajouté.

Concernant Eliesse Ben Seghir, Regragui a relevé que le joueur de l’AS Monaco “nous donne plus d’équilibre en attaque. Avec lui nous disposons de plus d’options au niveau offensif”.

S’agissant de l’entrejeu, il a expliqué que “Oussama El Azzouzi est un joueur d’avenir pour l’équipe nationale et avec la présence de Sofiane Amrabet, on aura une intensité athlétique qui fera certainement la différence”.

“Nous avons un groupe qui veut gagner et progresser ensemble”, a fait remarquer le sélectionneur national, estimant que face au Congo Brazzaville, les joueurs doivent être concentrés pour s’assurer les trois points de la victoire.

Selon Regragui, “il est toujours difficile de jouer contre une équipe avec un bloc bas, mais c’est à nous de trouver les automatismes et l’animation offensive pour ouvrir des espaces et aller marquer des buts pour gagner”.

Les Lions de l’Atlas s’étaient imposés, vendredi dernier à Agadir, face à la Zambie (2-1) pour le compte de la 3è journée des éliminatoires africaines du Mondial-2026.

Le Maroc occupe la tête du groupe E avec 6 points, devant la Zambie, le Niger et la Tanzanie qui comptent 3 points.