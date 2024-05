Doha : Mme Hayar réaffirme l’engagement du Maroc à promouvoir la fraternité et la paix entre les peuples

mardi, 7 mai, 2024 à 23:25

Doha – Le Maroc, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, veille à promouvoir la fraternité et la paix entre les nations et les peuples, ainsi que les valeurs de coexistence entre les religions, a indiqué, mardi à Doha, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.