M. Bourita s’entretient à Banjul avec la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

vendredi, 3 mai, 2024 à 1:08

Banjul – Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Banjul, en Gambie, avec la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall.

L’entretien entre les deux ministres a porté sur le renforcement des relations bilatérales, ainsi que sur des sujets d’intérêt commun et la situation au niveau de la région.

Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, les moyens et les mécanismes permettant de développer davantage les relations bilatérales, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du nouveau Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

Les relations entre le Maroc et le Sénégal sont excellentes et touchent tous les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux et spirituels.

Cette entrevue s’est tenue en marge des travaux de la 15ème session de la Conférence islamique au sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, en présence de Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), du chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc en Gambie, Ahmed Belhaj, et des collaborateurs de la ministre sénégalaise.

M. Bourita a eu auparavant une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au sommet islamique qui s’ouvre samedi dans la capitale gambienne, en présence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’OCI.